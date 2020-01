Senátor Orel: Je potřeba si uvědomit, že zvířata nemají vlastní možnost ochrany

Děkuji za slovo, pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení kolegové, vážené kolegyně.

Já budu stručný, protože kolega Rabas řekl většinu věcí, co jsem chtěl říct také já. Já se zabývám ochranou zvířat už několik desetiletí, respektive druhovou ochranou živočichů a rukama mi prošlo skutečně tisíce zvířat. Tisíce zvířat, ale zvířat volně žijících, ne v tom smyslu, jak se projednává dnes ta novela trestního řádu. Nicméně řada těch zvířat vykazovala jednoznačné příznaky týrání. A díky tomu, co dělám, tak jsem dostal také stovky podnětů na prověření týrání zvířat, domácích mazlíčků nebo hospodářských.

A ve většině případů jsem se snažil vždycky se na ty případy nějak, pokud to šlo, podívat sám a pak to předat Státní veterinární správě k posouzení. Protože ta jediná je k tomu oprávněná, jestliže jde o týrání zvířat. Případně to řešit s příslušnou obcí. A musím říct, že ve velké většině případů ty podněty byly správné od těch občanů.

Já se díky těmto životním zkušenostem, protože řešili jsme řadu postřelení, otrávení karbofuranem apod. desítek kriticky a silně ohrožených zvířat. Podávali jsme v té věci trestní oznámení. Musím říct, že všechny ty případy byly odloženy, pachatel neznámý. V případě, že byl známý, tak to bylo odloženo pro nedostatek důkazů. Takže jednoznačně se přimlouvám za zpřísnění těch sazeb. A to z preventivních důvodů, aby si lidi uvědomili, že může skutečně za to jít i do vězení, že za to může být i nepodmíněný trest.

Je potřeba si také uvědomit, že zvířata nemají v zásadě vlastní možnost ochrany, když pomineme nějakou velkou šelmu zahnanou do úzkých nebo psa nebo možná jedovatého hada. Takže musí to být jedině člověk, který jim nějakou ochranu poskytne. Bohužel tady v té naší společnosti je to tak, že každý Čech zahrádkář, každý Čech chovatel, a řada těch chovatelů se jenom vzhlédne v nějakém filmu. Vidí tam pěknou sovu a mermomocí se ji snaží dostat k sobě do chovu. A pak to dopadá taky velice často špatně. Můžu vám říct o desítkách případů, kdy k nám jsou dovezeni dravci a mají nasypané zrní. Když se jich zeptáme, proč jim dávají zrní, když je to dravec, je to sova, tak oni řeknou: „Ale kdyby chtěl, tak by to sežral.“ Různé, nemají základní biologické a etologické vzdělávání ve vztahu k těm druhým, které chtějí chovat. Já to považuji za tristní.

Takže zvýšení trestních sazeb beru jako preventivní záležitost a také se přimlouvám za ten pozměňovací návrh výboru. Na druhé straně musím také říct, že nemám rád takový ten e-mailový nátlak ochránců zvířat. To si myslím, že není dobře, děkuji.

