Senátor Pavera: Jsem rád, že EET je v návrhu odloženo do konce roku

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní ministryně, milé kolegyně, kolegové, já už jsem i včera na hospodářském výboru říkal některé informace paní ministryni, která samozřejmě ty informace vyvracela, vyvracela je i dneska, ale jsem rád, že EET je odloženo v návrhu až do konce roku s tím, že hospodářský výbor tam schválil na svém jednání ještě doporučení, aby se to posunulo až do roku 23, což myslím si, že je docela rozumné, protože zatěžovat nejmenší živnostníky, jako jsou kadeřnice, kosmetičky, pedikérky a další, protože pracují jenom sami na sebe, tak je naprostý nesmysl. Paní ministryně také říkala, že je to administrativní zátěž pro ně, nejenom teď v koronavirové situaci, ale i celkově. Jsem rád, že v důvodové zprávě zaznělo i to, že letos nebude díky tomu odložení EET žádný významný negativní dopad na státní rozpočet. Já věřím, že on by nebyl ani tak nijak významný, protože ti malí, drobní podnikatelé, ti žijí ze dne na den. Vlastně z toho, co mají, tak si platí dovolenou, kterou jim nikdo neproplácí, nejdou na nemocenskou, protože musí pracovat, a podobně. Věřím tomu, že čas, který bude případně po schválení třeba v Poslanecké sněmovně, tak bude čas na to, aby se opravdu posoudil vliv EET na dopad české ekonomiky, protože všichni dobře víme, že česká ekonomika v posledních letech nesmírně rostla díky našim šikovným podnikatelům, kteří opravdu udělali velký kus práce a já jim za to děkuji, protože i my, nejenom stát a kraje, ale i obce a města mají díky tomu vyšší rozpočtové určení daní. Takže já osobně podporuji návrh hospodářského výboru a věřím, že nakonec tak to skončí i v Poslanecké sněmovně, i když vím, že paní ministryně si myslí něco jiného. Děkuji.

Mgr. Herbert Pavera TOP 09

Koukněte: https://www.herbertpavera.cz/zustanme-v-kontaktu

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pavera (TOP 09): Máme šanci ukázat, že umíme dělat politické změny TOP 09: Do čela krajské organizace byl kooptován Herbert Pavera Senátor Pavera: Zástupci cestovního ruchu jsou první na ráně Senátor Pavera: Dnes řešíme trestní zákoník ve vztahu ke zvířatům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.