Senátor Pavera: Není třeba slibovat lidem modré z nebe

reklama

Myslím, že by se nic nestalo, kdybyste mi nedala slovo, protože tady už všechno řečeno bylo, hezké dopoledne, paní předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, vážená paní předsedkyně. Určitě bych jenom rád shrnul to, co už se tady řeklo, a to je to, že obrovský ekonomický růst v ČR, který byl v posledních letech, vláda vůbec nevyužila k tomu, aby si vytvořila nějaké rezervy, naopak, to už tady řeklo několik mých kolegů a kolegyň, že všechny rezervy jsou rozpuštěné, i ty, které byly na účtech v roce 2013, byly ve stovkách miliard, tak dnes tam není ani koruna téměř, myslím si, že je to obrovská škoda, i všechny sliby a všechny věci, které vláda dělá směrem k veřejnosti, že si je opravdu kupuje, v podstatě zadlužuje budoucí generace našich dětí a vnoučat, na které pravděpodobně vůbec nemyslí, já věřím, že si to ty děti i vnoučata uvědomí, že v budoucnu budou možná mít velký problém, že třeba nebude ani na důchody.

Co se týká, kdyby obce a města hospodařily stejně jako vláda, to znamená, šly na ruku svým voličům, tak samozřejmě nic v obcích nepostavíme a zadlužíme obec pro příští generace, a to, pokud paní ministryně ví, tak obce hospodaří nejlépe ze všech subjektů v ČR, mají rezervy připravené na výstavby v obcích, na to, kdyby se něco stalo při krizovém řízení a podobně. Tam si myslím, že není třeba, jak se říká, slibovat lidem modré z nebe, ale dělat to, co je užitečné, a to, co je správné, i s ohledem na ekonomickou budoucnost této země. Oceňuji paní předsedkyni Národní rozpočtové rady, že tady vystupuje s tím, mrzí mě, že vláda, která v Poslanecké sněmovně schválila Národní rozpočtovou radu, s ní nekomunikovala, vůbec o tom nejednala. Možná, že třeba by tady byl kompromisní návrh na určité roky, jak naznačila paní předsedkyně Národní rozpočtové rady, a nemuseli jsme dneska tady nehlasovat o tomto zákonu nebo naopak o zamítnutí. Nedělám si iluze, že by neprošel v Poslanecké sněmovně, protože to určitě projde, protože tak si to přeje vláda, tam vždycky prošlo to, co bylo vhodné pro vládu, ne pro tuto společnost.

Děkuji.

Mgr. Herbert Pavera TOP 09

Koukněte: https://www.herbertpavera.cz/zustanme-v-kontaktu

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Pavera: Zástupci cestovního ruchu jsou první na ráně Senátor Pavera: Dnes řešíme trestní zákoník ve vztahu ke zvířatům Pavera (TOP 09): Česká republika nesmí být centrem nelegálního byznysu se zvířaty Pavera (TOP 09): Zvyšovat daň u nejméně závadné loterie je opravdu tristní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.