Senátor Pavera: Zástupci cestovního ruchu jsou první na ráně

reklama

Hezké a příjemné odpoledne, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, milé kolegyně, kolegové.

My jsme už společně s paní ministryní diskutovali o návrhu zákona na hospodářském výboru, tam jsme si řadu věcí vyjasnili, ale přesto bych jenom chtěl říci, že jsem měl pozměňující návrh, který měl navýšit jednak kompenzaci z 500 korun na 600 korun denně, taky měl více myslet na to, aby ti, kteří neprovozují provozovny, dostali v podstatě náhradu za náklady, které mají za pronájem, nemůžou ty provozovny provozovat. Nakonec jsem ustoupil, protože si říkám, že zbytečně by se komplikovalo celé přijetí toho zákona a stáhl jsem ten pozměňovací návrh. Budu pro ten návrh hlasovat, ale byl bych rád, kdybychom přijali to doprovodné usnesení, aby paní ministryně přijala další ještě nějaké opatření na pomoc těm, kteří to potřebují, zrovna ti, kteří mají krátký úvazek a podnikají, tak ti na to nedosáhnou. Na tom jsme se shodli.

Poslední věc, na kterou bych ještě chtěl paní ministryně se zeptat, to je směrem k cestovnímu ruchu. Protože tam si myslím... Vy jste to sice už naznačila, že to má řešit paní ministryně Dostálová, ale ještě teď odpoledne se na mě obrátili zástupci cestovního ruchu, že mají s tím problém, že nedosáhnou na COVID nebo nedosáhli, ten byl vybrán hned v první fázi, zatím nikdo neví, jestli obdržel nebo jestli uspěl nějakým způsobem, také to, že tam bylo jenom nějaké malé procento těch zástupců cestovních kanceláří, kteří se tam k tomu dostali. Oni jsou vlastně první na ráně, mají stovky tisíc zaměstnanců. Takže jakým směrem půjde vláda a bude jim pomáhat.

Děkuji.

Mgr. Herbert Pavera TOP 09

Koukněte: https://www.herbertpavera.cz/zustanme-v-kontaktu

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Pavera: Dnes řešíme trestní zákoník ve vztahu ke zvířatům Pavera (TOP 09): Česká republika nesmí být centrem nelegálního byznysu se zvířaty Pavera (TOP 09): Zvyšovat daň u nejméně závadné loterie je opravdu tristní Pavera (TOP 09): Slovanská epopej bude přístupná veřejnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.