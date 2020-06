Senátor Růžička: Povinná maturita z matematiky by neprospěla vůbec nikomu

reklama

Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane ministře, pane předsedo,

doufám, že jáma nebude úplně lvová. Někteří, kteří by rádi krotili, už odešli a nejsou tady. I jim bych rád řekl pár věcí. Na začátek řeknu několik věcí, které je třeba pořád a do nekonečna opakovat. Ruší se povinná maturita z matematiky. Povinnost, aby všichni maturanti z ní maturovali. Neruší se maturita z matematiky. Jen povinnost pro všechny středoškoláky z ní maturovat.

Druhá věc, není pravda, že všichni, co nastoupili v roce 2016 a příští rok by měli maturovat, tak už byli s tím seznámeni. O tom se rozhodlo až v zimě roku 2016 a to už samozřejmě bylo v takové fázi, že si školy připravovaly podmínky na přijímačky a bylo to v takovém období velmi nejasném. Ano, nebylo to schváleno v roce 2016, 20. prosince 2016 to schválila teprve vláda a pak to prošlo parlamentem. Takže to je druhá věc, kterou jsem chtěl říci.

A poslední věc, kterou jsem chtěl na úvod říci, se týká toho, řekněme, horlivého obhajování matematiky. Já s tím naprosto souhlasím. Naprosto s tím souhlasím. Matematika je důležitý a nenahraditelný obor, ale neslyšel jsem tady jediný argument pro to, proč by to měl být povinný maturitní předmět. To všechno jsou argumenty, proč se má matematika vyučovat, proč se má vyučovat dobře, proč se má vyučovat hodně. Ale není to argument pro to, aby z ní maturovali všichni.

To, co v zimě roku 2016 ministryně Valachová prosadila, a tím odpovídám i tomu, na co se tady ptal pan senátor Kos, proč se to prosadilo, byl zájem především různých lobbistických skupin ze strany Svazu průmyslu a obchodu, Hospodářské komory atd. Ta úvaha byla taková, matematika bude povinná, bude víc a víc lidí chodit na technické obory. To samozřejmě vůbec neplatí, to není žádná pravda. To byla jedna věc.

Druhá věc, objevilo se to, a to mě mrzí, že se to opakovalo i dnes v nějakém příspěvku. Budeme mít na středních školách s maturitou povinnou maturitu z matematiky, někteří lidé se toho budou bát, nebudou na střední školy chodit a budou chodit na učňovské obory. To je podle mě argument velice nefér a nesprávný. To si myslím, že není vůbec na místě. To, že to byl velice nešťastný krok, rozhodnout o povinnosti, aby všichni středoškoláci maturovali z matematiky povinně, říkám s plnou odpovědností. A teď mi dovolte malou osobní odbočku. S odpovědností člověka, který maturoval na vyhlášeném matematickém gymnáziu, diplomovou práci dělal z aplikované matematiky, vedl 30 let školu, z které desítky absolventů absolvovaly studium matematiky na takových univerzitách, jako je Cambridge apod. I v letošním roce maturuje 75 % lidí z té školy z matematiky. Včera jsem zjistil průměrný výsledek, a ten je 80 %. Takže podezřívat mě z toho, že bych nebyl příznivcem matematiky a že bych pro to nedělal všechno možné, aby se učila hodně a dobře, by bylo úplně mimo.

Já si jen dovolím poznámku v tom smyslu, že povinná maturita z matematiky by neprospěla vůbec nikomu. Neprospěla by těm méně nadaným nebo řekněme těm, kteří se chtějí věnovat některým jiným oborům a chtějí věnovat některým oborům více prostoru. Neprospěla by ani ve své šedosti a průměrnosti ani těm výborným žákům, těm talentovaným a těm nadaným. Ale především by uškodila samotné matematice. A to říkám s plnou zodpovědností člověka, který matematiku opravdu má rád a dělá vše možné pro to, aby se učila hodně a co nejlépe.

V případě, že by z ní museli maturovat všichni žáci na středních školách s maturitou, bychom buď museli přistoupit k tomu, že snížíme úroveň poměrně nízko, protože už teď je neúspěšnost vysoká, nebo bychom museli skutečně věnovat spoustu času jen na přípravu a mechanické opakování k maturitě jako takové. A to rozhodně nechceme. Připomínám, že už loni na jaře propadlo 34,5 % maturantů. A nikdo si nepochybně nechce představit, kolik by to bylo, a to maturovalo asi jen 20 % lidí z matematiky. Představte si, kolik by to bylo, kdyby maturovali všichni. Já neříkám, že to je argument, který by měl být nosný a nejdůležitější, ale jen to konstatuji. Vezměme si, že i z těch 34 % bylo mnoho těch, kteří neuspěli už potřetí.

To znamená, že skončili po čtyřech letech studia na střední škole se základním vzděláním. Co to je za lidi? To jsou lidé, kteří jsou frustrovaní, nezaměstnatelní a přinášejí obrovské problémy pro společnost. Od zavedení státních maturit je takových lidí více než 30 000. Slyšel jsem i ty názory „tak co, měli pro to něco dělat, měli se učit, nepotřebují všichni maturitu, proč by měli všichni maturovat“ a tak dál. Ale to je přeci úplně jiná otázka. Měli se víc učit? Možná že ano, možná že ne. Možná že je na místě diskuse a debata o tom, jestli skutečně potřebujeme, aby 80 % lidí bylo na studijních oborech s maturitou. Jistě jsou obory, které by mohly skončit nějakou závěrečnou zkouškou a nemuselo by to být, ale to jsme si trošku způsobili tím, že jsme se rozhodli, že bude maturita vázána na určitá certifikovaná povolání a prostě se k tomu nutí spousta lidí bez, řekl bych, vnitřní podstaty. To je také důležité si uvědomit. Prostě matematika je náročná, je složitá a já si troufnu říci, že se neučí dobře. Ale to není tím, že by ji neučili dobře učitelé. Matematika se tradičně učí, já pro to použiji ten výraz, i když to není přesné, frontálně. Učíme všechny všechno stejně ve třídě. Lidi, kteří získávají medaile na matematických olympiádách stejně jako ty, kteří se třepou strachy, když mají vyřešit trojčlenku, a nediferencujeme. Takže bychom měli přistoupit k tomu, abychom diferencovali, abychom věnovali víc prostoru individualizaci výuky, abychom měli dost času na procvičení, abychom mohli dělit v třídách, aby i ti, co na to nejsou tak úplně nadaní, měli čas se s tím dostatečně seznámit a měli čas to dostatečně pochopit, v čem je půvab matematiky. A my se místo tohoto rozhodujeme, a tímto krokem bychom to jen potvrzovali, že budeme směřovat k takovému zglajchšaltování, ke zprůměrování, k šedému průměru, místo abychom se pokusili dostat z každého to nejlepší, co v něm je. To je i otázka právě tady zmiňovaných jazyků. V současné době se maturuje při státní maturitě na úrovni B1. To je třetí nejnižší stupeň maturity. Kdyby bylo jasné, vy se rozhodujete mezi tím a tím, a jestli se rozhodnete maturovat z jazyka, tak to bude minimálně na úrovni B2 a můžeme být náročnější. Zrovna tak by to mohlo být v matematice. Nesměřujme k nějakému šedému průměru na poměrně nízké úrovni.

Ano, slyšel jsem tady mnoho argumentů a nejen tady, ale za poslední roky na mnoha úrovních, jak je matematika důležitá. Já to potvrzuji, matematika je důležitá, je nenahraditelná, rozvíjí to, co jiné obory ne. Schopnost logického uvažování, analýzy problému, i to ověření, řekněme, racionálního výsledku. To nám dost často chybí. To všechno matematika umí a dělá. Ale to není argument pro povinnost z ní maturovat. To je argument pro to, učit ji hodně a učit dobře. Jsem si tím jistý, a neslyšel jsem to tady, že takový argument není. Je argument jen pro to, učme matematiku hodně, učme ji dobře. Ale povinnost z ní maturovat to není. Jestli někdo řekne a přednese argument pro povinnou maturitu z matematiky, ne pro její kvalitní výuku nebo pro její vůbec výuku, tak se veřejně omluvím, že několik let bojuji proti té povinnosti a ještě ho zvu na večeři.

