Senátor Štěch: Je potřeba zamezit nebo omezit odvod prostředků do daňových rájů

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně. Tento návrh je jeden z návrhů podpory podnikatelských stavu, zejména malým a středním podnikům, myslím si, že je to ta skupina, po které bylo voláno, že je jí potřeba pomoct, nejenom těm velkým firmám nadnárodním, ale těmto menším firmám.

Myslím si, že to je v pořádku, že takto postupují i některé země EU a je to si myslím, i v pořádku s pravidly EU. Nejedná se o žádnou nepovolenou nebo hraniční pomoc. Ale chci upozornit na to, co zaznívalo i v Poslanecké sněmovně, a to je to, že často v minulosti zejména před volbami se řada politiků a politických subjektů hlásí k tomu, že je potřeba zamezit nebo omezit odvod prostředků do daňových rájů, tzn., aby subjekty, které u nás podnikají, zatěžují tady prostředí, využívají kvalitní a celkem levnou pracovní sílu, neodváděly zisky a neměly sídlo subjektu v daňových rájích.

V Poslanecké sněmovně byl podán pozměňovací návrh. Jak jsem se tím pozměňovacím návrhem zabýval, tak on měl údajně poměrně slabou stránku v tom, že on se dotýkal daňových rájů v zemích, které jsou mimo EU, ale že nebyl nasměrován na státy, které jsou členy EU, ale de facto vzhledem k tomu, že asi EU tento problém nemá dostatečně vyřešen, tak ne všechny země se hlásí k tomu, že jsou daňovým rájem, a tato věc je docela nejistá. Myslím si, že je to velký problém a také bych velmi přivítal, kdyby ČR v tomto byla jakousi vlajkovou lodí, protože subjektů, které z ČR vyvádí zisky, je strašně moc. Podle informací posledních, které jsem získal, je to přes 12 000 subjektů, které mají sídla v daňových rájích. Byl tady podán pozměňovací návrh, který já osobně bych podpořil, kdyby přišel do podrobné rozpravy, ale mám tam otazník, protože pozměňovací návrhy, které se dávají přímo na plénu, mají to riziko, že je nemáme ověřeny, a já se chci pozeptat. Paní ministryně, při tom jednání Poslanecké sněmovny bylo přijato doprovodné usnesení, které právě vás žádá, abyste v této oblasti připravili návrhy, abyste v této oblasti konali. Vy jste se údajně, tak jak jsem se dočetl z tisku, se k této problematice nevyjádřila, a já bych pro moje rozhodnutí potřeboval vědět, jestli opravdu se touto problematikou zabýváte a jestli v dohledné době předložíte nějaký návrh, protože věřím, že by ten vládní ministerský návrh mohl být kvalitnější, kdyby byl ošetřen, aby z toho nebyla nějaká blamáž, a jestli takovým směrem půjdete, anebo máte nějaké vážné důvody, anebo to neřešíte. V případě, že by byla ta varianta, že to neřešíte, tak bych podpořil pozměňovací návrh, který tady je podán, a já se přiznám, že v tuto chvíli nejsem samozřejmě schopen si ověřit, zdali plní všechny požadavky, které by takový pozměňovací návrh měl obsahovat. Nerad hlasuji pro něco, o čem nejsem přesvědčen, že je to úplně správně připraveno. Tím nechci kolegy, kteří se tím zabývali, nějak podceňovat ani snižovat jejich práci, ale byl bych raději, kdyby to byl návrh, který bude garantovaný ministerstvem financí, resp. vládou. Můj dotaz je, co se s tím doprovodným usnesením PS děje, jestli se to bude řešit anebo nadále budeme před daňovými ráji, resp. před subjekty, které se tam uchylují, strkat hlavu do písku. Děkuji.

