Senátor Štěch: Pak budeme plakat na rozlivým mlékem

Takže pane předsedo děkuji. Pane ministře, kolegyně, kolegové, pokusím se velmi krátce. My jsme tady řešili už řadu situací, zejména podnikatelů, rodičů pečujících o děti, prostě všech těch, kde máme pocit, že ti lidé se výrazně ne svojí vinou dostali do tíživé situace. Často slyšíme, že to skutečně jaksi právně je tak, že to je z titulu opatření nařízení vlády, ale já bych se přimlouval za to, abychom to tak nešířili, že stát zase je škaredý. Ten stát vlastně funguje jako ochránce nás všech, protože víme, že kdyby stát nepoužil nástroje nouzového stavu, takže by byli mezi námi jednotlivci, skupiny, které by rizika, které existují, nerespektovaly. Já si myslím, že objektivně, když se podíváme, tak země, které se domnívaly, že pandemie, koronavirus bude spíše nějaká taková chřipka a neprovedly včas opatření, dneska mají fatální problémy, jsou tam velká procenta nakažených, smrtelné případy. A myslím si, že to není obrázek společnosti, byť jsou to země, které se chlubí jedněmi z největších výkonů ekonomických měřeno HDP na osobu. Já si myslím, že kvalita společnosti se pozná, jak umí se postarat o ty, kteří v době potřeby pomoc potřebují, a zejména tedy jsou to lidé, kteří se do té situace nedostali vlastní vinou a kteří nejsou zejména ekonomicky tak silní, aby si třeba mohli zaplatit nějakou speciální soukromou péči, další a další. A z tohoto si myslím, že se jako ČR, včetně všech subjektů, které patří k výkono-zákonodárné moci a dalším mocím nemusíme stydět. A teďko se hledají, řekli jsme si, že priority byly věci, které se ošetřily, byly tady názory, že by to mělo být více a podobně, a teďkon se dostáváme do oblasti, kde to také je potřeba, je to nutné, ale tak drobet cítíme, že to není úplně priorita, že to není o přežití, o existenčních věcech, je to taková nástavba, která pro společnost je taky důležitá. Ať už to je cestovní ruch, to, co tady je předloženo, je taková kopie toho, co bylo předloženo paní ministryní Dostálovou. A kultura je enormně důležitá. Samozřejmě podnikatelské subjekty v kultuře mohly požádat o podpůrné programy, které se týkaly podnikatelského sektoru, ale zdaleka, zdaleka to nestačí. A kultura je skutečně velmi, velmi ohrožená. A co tento podle mého názoru řeší? Řeší to, aby se dopady, které do kultury budou, přenesly na širší celospolečenskou platformu. To znamená na nás, kteří na kulturu chodíme, kteří jsme ochotni do toho dávat nějaké prostředky. A my bychom to měli být, že také prostředky tam ponecháme v době, kdy je tady tíživá situace a kdy se o tom chceme podělit, že náklady a problém budeme s kulturou také řešit. Já jsem přesvědčen, že lidé, kteří mají tíživou situaci a žijí z týdne na týden a kteří by potřebovali největší naši pomoc, tak že tam v těchto lidech, kteří budou vlastně solidarizovat s tou kulturou, příliš moc nejsou. Ale nechci chytat za slovo, můžou tam být lidé, kteří třeba si kolikrát obrazně řečeno odtrhnou od pusy a dají přednost kultuře. Ale myslím si, že to je spíš menší část. Takže já bych také tady rád zvedla ruku za to, že se nasype několik miliard korun do kultury, ale my se tady možná za nějaký čas sejdeme, snad už krize pandemie bude překonaná, možná také ne, ale přejeme si to první, aby byla překonaná, a začneme říkat, sakra, když my máme tady takové státní dluh, my jsme v době koronavirové krize měli schodky půl bilionu korun nebo kolik to bude, a teďkon je potřeba utahovat šrouby, protože ratingy jsou špatné a musíme republiku zase dostat na špičku, jako to třeba bylo v loňském roce, kdy jsme patřili mezi, co se týká veřejných rozpočtů, nejlépe fungující země. Takže z tohoto pohledu to považuji, že to je nějaký kompromis, že to je projevení určité míry solidarity s kulturou a že tím není nic moc vyřešené. A pokud by se stalo, že kultura nebude moci nastartovat svoji činnost, tak bude hůře, ale musíme v tuto chvíli věřit v tom, že od podzimu kultura zase začne prosperovat aspoň tak, jako to bylo třeba někdy v loňském roce, nebo se tomu přiblíží. A toto budeme brát jako naši určitou společenskou solidaritu s kulturou. A pokud to bude možné, tak pochopitelně já osobně bych taky podpořil další prostředky, ale vzhledem k tomu, jak už deficity hrozí, že budou vysoké, tak opravdu bych každou korunu, respektive každý milion, respektive miliardu velmi a velmi obracel, aby se nám z toho za nějaký rok nemotala hlava. Děkuji.

Milan Štěch

"Slušně, ale důrazně."

místopředseda Senátu

