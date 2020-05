Senátor Štěch: Zrušení EET by ničemu nepomohlo

reklama

Děkuji, hezký dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně. Já hned na úvod řeknu, že nepodpořím ani vládní návrh, a nepodpořím ani žádný pozměňovací návrh. Jsme v diskuzi, tak řeknu názor, který asi nezazněl. Myslím si, že není úplně ve společnosti ojedinělý. Samozřejmě předpokládám, že to nic na rozhodnutí nezmění, že všichni jsou rozhodnutí. Nakonec jsme v demokraticky zvoleném parlamentu a je naprosto správné, aby tu zaznívaly různé názory, pokud se ve společnosti vyskytují.

Já jsem od 90. let s nástupem tržního hospodářství byl zastáncem registračních pokladen. Byl jsem pro to, protože někteří ekonomové, s kterými jsem spolupracoval, právě varovali před vytvořením nerovnovážného prostředí a nerovné soutěže. A varovali před tím, že to může podnikatelské prostředí do budoucna docela poznamenat. Čerpali zkušenosti za zahraničí. A právě rychlá privatizace, která u nás proběhla, k tomu pochopitelně vytvářela také určité předpoklady. Tím nezpochybňuji, že privatizace byla rychlá, což si myslím, že mělo také pozitivní dopady.

Co se týká EET, když se před 4 lety začalo zavádět, tak za mnou přišli někteří podnikatelé, kteří dělají převážně obchod, a říkali, to jste si vzpomněli pozdě. To jste měli udělat, když tady byly tisíce zejména vietnamských podnikatelů, kteří začali podnikat, a ti se pohybovali v šedé zóně, ti vytvořili takovýhle základ, ti jsou dnešní konkurencí. A my, kteří jsme dodržovali všechny zákony a pravidla, tak jsme vůči nim byli v nevýhodě. Vlastně přicházíte s elektronickou evidencí tržeb pozdě. Pochopitelně jsem jim říkal, jaké jsme měli názory, jak se na to politická scéna na to dívala. Někteří to věděli, někteří se divili.

Já si myslím, že když se EET zavedlo – a díval jsem se za výsledky, které zveřejnilo ministerstvo financí před nějakým časem, a to znamená přínosy ekonomické a finanční přínosy z EET, období let 2017 a 2018, tak tam bylo plus 20 miliard Kč. Jsou to pěkné peníze, samozřejmě jsou to peníze, které se nahrnou, ale jsou to peníze, které de facto byly tím rozdílem mezi podnikateli, kteří dodržovali všechny zákony a další předpisy v odvodových povinnostech, a mezi těmi, kteří se takto podle mého přesvědčení nechovali.

A pokud teď v této době chceme podnikatelům, firmám a zejména obchodu pomoci, tak bychom jim měli dát finanční prostředky na to, aby měli cash, aby měli likviditu. Aby měli případně i některé další investiční prostředky, které budou potřebovat, protože někteří budou měnit předmět svého podnikání. A je mi jasné, že vláda v tomto už udělala krok a že peníze nejsou v takovém rozsahu, které bychom potřebovali. Ty všechny půjčky a dluhy, které dneska vznikají, budeme muset chtě nechtě jednou zaplatit. Takže musíme skutečně dobře vážit, jestli prostředky ještě dávat, nebo ne.

Ale skutečně, kdyby se chtělo pomoci těm, kteří dodržují pravidla, kteří dodržují zákony, seriózním podnikatelům – a těch je podle mě většina, tak by se jim měly dát nějakým způsobem cash peníze, aby prostředky mohli mít k použití. A protože se celé politické spektrum shoduje, že pro další vývoj našeho hospodářství je důležitá kupní síla občanů, to, aby se žilo, aby se lidé nebáli, tak si myslím, že by to určitý efekt mělo.

Ale když odpustíme EET do konce roku, tak si myslím, že jim nepomáháme. Možná, že pomůžeme těm, kteří budou odvážnější. Schovává se to za to, že chceme snížit administrativní náročnost, budiž, ale administrativní náročnosti je všude plno. A teď se ukázalo, že od roku 2016, 2017 se to zvládlo. Někteří to mají naprosto zaběhnuté, nedá jim to žádnou velkou práci. Souhlasím s tím, že se odložila 4. etapa, protože to je něco nového, ale myslím si, že 1. – 3. etapa, která – jestli se nepletu – běží, že měla pokračovat. Protože podle mého to není pomoc podnikatelům, je to pouze příležitost pro ty, kteří jsou, budu slušný, víc odvážní než ti, kteří se striktně drží předpisů, zákonů a dalších právních norem.

A co se týká celkového zrušení EET, které tady zaznívá, já si myslím, že by to byla výhoda jen pro určitou skupinu lidí, o kterých jsem hovořil, kteří mají více odvahy. A že by to ničemu nepomohlo, byl by to návrat zpátky. Myslím si, jestli něco velmi ohrožuje fungování našeho hospodářství, tak jsou to díry pro šedou ekonomiku, nerovnou soutěž. Myslím si, že bychom tomuto neměli jít vstříc. Proto já ani jeden z těch návrhů nepodpořím. A jako se nám dneska vymstívá to, že tady máme všelijaké systémy, pseudopodnikání, ať už je to švarcsystém apod., tak si myslím, že tahle benevolence, která může vzniknout, samozřejmě bude motivovat k tlaku, aby se to zrušilo úplně. Ale myslím si, že to je krok zpátky. Protože EET funguje, má přínosy a je to pro podporu fér podnikání. Děkuji.

Milan Štěch

"Slušně, ale důrazně."

