Peklo v ČSSD kolem Michala Haška. Výhrůžky Hamáčkovi, vystupování z klubu. A muž, který se se stranou čerstvě rozhádal „na krev“

V ČSSD to opět vře. Do důležité pozice volebního manažera pro krajské a senátní volby se dostal Michal Hašek - podle svých odpůrců velký zastánce Miloše Zemana a tradiční ČSSD, jak si ji pamatuje právě z časů, kdy stranu vedl Zeman.

A jak poznamenává redaktor IDNES.cz Petr Kolář, to přimělo k akci ty sociální demokraty, kteří stáli o to, aby se ČSSD proměnila v „levicovou stranu moderního střihu“. Do tohoto tábora se řadí i poslanec Petr Dolínek, který prý reagoval mimořádně vehementně.

„Sociálním demokratem jsem dlouho a hodlám jím zůstat. Nejsem ale připraven spolupracovat s klubem, který by takovou nominaci podpořil. To by byl krok zpátky,“ podotkl Petr Dolínek. Jeho slova přinesl server iDNES.cz. „Navíc jsem se z krajů dozvěděl, že někteří nezávislí kandidáti hodlají kvůli osobě Michala Haška naše kandidátky opustit, což by byla škoda,“ dodal.

Rozčiloval se i Jiří Dienstbier, který byl Haškovým velkým oponentem už v časech, kdy oba dělali ve straně místopředsedy Bohuslavu Sobotkovi.

Bývalý předseda Senátu Milan Štěch byl ještě důraznější. „Michal Hašek je pro mě osoba, která je v této pozici nepřijatelná. Doufám, že do senátních voleb nám vůbec nebude mluvit,“ uvedl Štěch.

"Slušně, ale důrazně."

Loňský neúspěšný kandidát na post ministra kultury Michal Šmarda konstatoval, že Hašek podle jeho názoru nebude schopen oddělit čistě manažerský post od role klasického politika.

A pochopení Jan Hamáček příliš nenašel ani mezi řadovými členy. Pod jeho facebookovým příspěvkem, kterým Haškovo jmenování oznamoval, se rychle objevily stovky nesouhlasných komentářů, často velmi radikálních.

Původně měla kampaň ČSSD před letošními volbami probíhat tak, že za senátní část bude odpovědný místopředseda Michal Šmarda, za komunální jeho kolega Ondřej Veselý. Kreativní část kampaně měl vymýšlet muzikálový mogul z Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg, který už v minulosti pro ČSSD kampaně dělal. Jenže jeho spolupráce teď padla, když Lichtenberg v nedávném rozhovoru v internetové televizi XTV s Lubošem Xaverem Veselým dal najevo, že je velmi nespokojen s působením ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Ten podle Lichtenberga nemá rád umělce, kteří se většinou obejdou bez dotací.

Lichtenberg dokonce vyzval Zaorálka k rezignaci a svůj krok vysvětlil jasně. „Nikdy by se to nestalo, kdyby pan ministr splnil to, co slíbil, a minimálně kdyby vyslechl naše argumenty. On to ale nikdy neudělal, on se nám cíleně vyhýbá, protože on a jeho rádci v rámci Ministerstva kultury skutečně tímto segmentem opovrhují,“ nebral si servítky.

Za těchto okolností se další spolupráce Lichtenberga s ČSSD jevila jako passé. Sám impresário se pro server iDNES.cz vyjádřil, že teď pravděpodobně ani jedna ze stran nebude stát o další spolupráci.

V této situaci se tedy Hamáček rozhodl jednat a svěřil vedení kampaně Haškovi. A podle mnohých tím s plnou parádou otevřel staré stranické spory mezi „sobotkovci“ a „haškovci“.

