Senátor Štěpánek: Budeme navazovat na předsednictví Francie

Děkuji. Já se vrátím k tomu tématu výsledku jednání Evropské rady, které proběhlo v půlce prosince. Tam zazněla důležitá témata - covid, řekněme starý, ale nově vzniklo velké téma, a to je energetická bezpečnost a ceny energií. Jak říkal pan premiér, tak tyto téma tam velmi rezonovalo. A protože my jsme vlastně už vstoupili do toho předsednického tria, kdy v tuhle chvíli předsedá Francie a jeho excelence přišla k nám na výbor a představovala nám priority, tak jednou z těch priorit byla právě energetická bezpečnost a soběstačnost. A protože v tom triu to vždycky funguje tak, že my navazujeme na ty největší priority, tak samozřejmě i to předsednictví, které se chystá od července, bude ovlivněno tím, co míní prosazovat nebo co má za priority předcházející země, tedy Francie. Bylo zmíněno mimo jiné i obrana, důležitost té obrany. A v té bezpečnosti, kromě té energetické soběstačnosti, tak ta svrchovaná Evropa, která bude soběstačná jako trh ve všech komoditách. A tady bych si trošku přihřál polívčičku. Jednou z významných komodit jsou i potraviny. A poprosil bych, když se rozhoduje o závažných tématech v rámci potravin ve vztahu k Evropské unii, abychom i my, jako senátoři, kteří o to mají zájem, mohli se vyjádřit se svými názory, například k strategie společné zemědělské politiky, která má na bezpečnost také své dopady. Dalším takovým tématem, které vlastně se otevřelo a je aktuální, tak je i řekněme rozšíření nebo doplnění Evropské unie o země západního Balkánu, kterou už řekněme v té lepší přípravě. Konkrétně tedy Albánie, severní Makedonie, tak opět i tady vidím příležitost pro nás, pro Českou republiku, protože máme také co nabídnout. Takže to jenom vypisuje takové ty závěry z toho jednání, které mají vazbu na naší republiku, tak je to především ta energetická bezpečnost. A přidávám i tedy bezpečnost trhu a potravinovou bezpečnost. Tak tedy opět ta prosba, abychom se i my, senátoři, se mohli vyjadřovat. Děkuji.

