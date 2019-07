Senátor Valenta: Babišova vláda nemá na jakýkoliv problém jiné řešení, než vymyslet novou regulaci

To jsme to zase dopracovali! Namísto toho, aby vláda řešila problémy se suchem třeba tím, že omezí velkoplošné pěstování řepky nebo zajistí dlouhodobě udržitelnou péči o krajinu a půdu tím, že bude podporovat malé soukromé zemědělce místo velkých „kolchozníků“, vymyslí pravý opak. Zřídí komise, celou zodpovědnost přenese z vlády na kraje, začne špiclovat spotřebu vody už u menších podnikatelů a v případě krize přistoupí také ke znárodnění soukromých studní, které budou muset sloužit „obecnímu blahu“. Je to jen dalším důkazem toho, že vláda Andreje Babiše nemá na jakýkoliv problém jiné řešení, než vymyslet novou regulaci a byrokratický aparát. A samozřejmě se nezapomene před veřejností pochlubit tím, jak vláda „maká“, a jak připravila velkolepě funkční řešení, na které neměl od revoluce nikdo odvahu. Ale všeho do času…

Ivo Valenta BPP



senátor

autor: PV