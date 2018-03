Senátor Valenta: Další krok k totalitě

Nejen já, ale celá řada kritiků regulace prodejní doby o vybraných státních svátcích, jsme při schvalování tohoto socialistického paskvilu zdůrazňovali, že to je jen první krok. Že budou následovat další snahy o rozšíření zákazu na všechny státní svátky, a potom na neděle atd. Neuplynuly ani dva roky od schválení této normy a naše slova se naplnila. Stejně jako minule jde předkladatelům, kterými jsou tentokrát lidovci, prý o to, aby "alespoň státní svátky mohli zaměstnanci velkých obchodů trávit v rodinném kruhu a spotřebitelé místo nákupní turistiky dávali přednost přínosnějším aktivitám”. Ta logika, že zavřením obchodů donutí zákonodárci občany, aby se věnovali “přínosnějším aktivitám” namísto nakupování je vskutku děsivá. Touha některých lidí po tom řídit životy svéprávných občanů patří do kategorie totalit a antiutopických scénářů, ve kterých jsou všichni podřízeni zcela státu a jakákoliv svoboda volby je popřena. Nerozumím tomu, jak si vůbec může někdo dovolit hodnotit, která aktivita je přínosnější či ušlechtilejší a která nikoliv, a jak si může dovolit převychovávat lidi prostřednictvím zákonodárné moci. Pokud tento návrh zákona bude opravdu projednáván, musíme se mu jednoznačně postavit na odpor. Jinak za dva roky inženýři našich životů přijdou s dalším utahováním šroubů a se zákazem prodeje i o nedělích.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV