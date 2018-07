Senátor Valenta: Ekoteroristé dostali na frak

Ekologičtí aktivisté, kteří se ze všech sil snaží blokovat výstavbu tolik potřebné dálnice D49 pod záminkou ochrany křečka polního, se svou žalobou na Ministerstvo životního prostředí neuspěli. Soud jejich blábol zamítl. Jsem rád, že zdravý rozum protentokrát zvítězil nad lidskou hloupostí. Ekoteroristé ze spolku Egeria podle drtivé většiny odborníků, místních politiků i architektů dlouhá léta doslova sabotují rozvoj Zlínského kraje. A to nejen v přímé souvislosti s výstavbou dálnice D49 z Hulína do Fryštáku a dále na Slovensko, která značně ulehčí dopravě na této trase, ale také v souvislosti s dálnicí D55, holešovskou průmyslovou zónou a dalšími projekty. A stejného názoru je i veřejnost. Vždyť jen petici za dostavbu dvojice dálnic D49 a D55, kterou iniciovalo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě v čele s exhejtmanem Liborem Lukášem, podepsalo více než 15 tisíc osob. Za dostavbu těchto dálnic dlouhodobě a intenzívně bojuji také v Senátu. Zvířata, kterými aktivisté své nesmyslné tažení obhajují, včetně křečka polního, se navíc podle odborných posudků ekologických specialistů v dané oblasti vůbec nevyskytují! Snad už se tedy ledy hnou. Lidé, kterým pod okny domů v přetížených městech a obcích projedou tisíce aut denně, by si to už konečně zasloužili a s nimi i všichni ostatní, kteří nechtějí, aby byl Zlínský kraj jen periferií naší země...

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Dvojitá krádež Senátor Valenta: Začala páleničářská sezóna Senátor Valenta: Hrátky s ohněm Senátor Valenta: Tuny odpadu - důsledek krátkozrakosti státu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV