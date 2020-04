Senátor Valenta: I občané z periferií potřebují kvalitní dostupnou zdravotní péči

reklama

Takže já děkuji za slovo. Dobrý den, pane předsedající, pane ministře, kolegové ještě jednou. Já, jestli dovolíte, vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu kolegovi Víchovi, ho možná potěším, protože já jsem se poučil, já jsem se zamyslel a s kolegy starosty jsem probral asi před hodinou můj pozměňovací návrh. A rozhodl jsem se, že ho nebudu aktivovat, takže ani ho nebudu podávat, protože mi bylo vysvětleno, že je... Byl by to výpadek, který hlavně malým obcím by teď asi udělal neplechu. S mnohým se ztotožňuji s panem senátorem Víchou, ale abych šel k věci, a to je vlastně tisk č. 249. Já bych chtěl, pane ministře, poukázat na to, že nikdo z nás stále neví, jak chce ministerstvo zdravotnictví, kromě větší finanční injekce za státní pojištěnce, stabilizovat situaci ve financování zdravotní péče? Na několik týdnů bylo totiž ochromeno poskytování běžné zdravotní péče, nemocnice odkládaly plánované výkony, doslova se zhroutil jejich obchodní plán, který počítal s odhadnutými výkony, a tedy i příjmy ze zdravotních pojišťoven. To stejné platí u většiny soukromých ordinací. Toto vypadlo všechno, to znamená, že jejich plány a příjmy nejsou, protože se věnovali jiným věcem. Já bych to možná ještě mohl rozvíjet v tom, že prioritně chce vláda dát 6,5 miliardy a oddlužit pouze jenom 6 fakultních nemocnic, které, i přestože mají lepší postavení v systému úhradové vyhlášky, se dostaly do existenci ohrožujících finančních problémů, je to logické, že se do nich také oni dostávají. Ale zdravotní péče se neposkytuje pouze ve fakultních nemocnicích a za posledních 20 let dostal systém diskriminačně nastavených úhradových vyhlášek do vážných problémů mnohé zdravotní zařízení v okrajových částech republiky. A i občané z periferií potřebují kvalitní dostupnou zdravotní péči. Otázka zní na vás, pane ministře, jestli v této souvislosti tedy ministerstvo zdravotnictví zpracovává krizový plán, jak stabilizovat výpadky ve financování krajských, či městských nemocnic, popřípadě dalších soukromých ordinací v důsledku pandemie covid-19, děkuji.

