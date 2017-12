Senátor Valenta: Kam vedou státní regulace

Exemplární ukázka toho, k čemu vedou vládní regulace. Lidé končí se svým podnikání a raději se nechají zaměstnat ve fabrikách. Především na venkově pak zanikají malé hospůdky, které vždy patřily ke koloritu života na venkově a jejich zánik může vést k dalšímu vylidňování venkova a jeho úpadku. Přece není možné, abychom se 28 let po Sametové revoluci takto stavili k soukromému podnikání a pod heslem, že všichni jsou zloději, likvidovali jednu živnost za druhou. Teď jsou na terči hospodští. Co přijde příště? Malí pekaři a řezníci? Jestli nová vláda chce ze sebe smýt pověst ničitele živnostníků, měla by zastavit toto dosavadní regulační šílenství. Vždyť i Ústavní soud ve svých nálezech k EET či kontrolnímu hlášení DPH dal jasně najevo, že tyto zákony jsou minimálně v některých svých částech za hranou ústavnosti. Takže pojďme se racionálně vrátit ke zrušení EET alespoň pro malé živnostníky a třeba prosazení stavebně oddělitelných kuřáren do hospod.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV