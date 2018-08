Senátor Valenta: Kde se usadí, zavádí právo šaría

Říká se, že není nad to se o zásadních věcech přesvědčit na vlastní oči. Je proto dobře, že se najdou odvážní reportéři, kteří vyráží do míst, které již „patří“ nepřizpůsobivým migrantům. A jejich svědectví je jasné. Sen o multikulturálním soužití je utopií a tam, kde migranti zapustí své kořeny, diktují své zvyky, životní styl a zavádí právo šaría. A to Austrálie patří k zemím, které mají velmi přísnou imigrační politiku a v mnoha směrech by se měla stát ve svém nekompromisním přístupu inspirací také pro Evropu. O tom, kam by mohla vést otevřená náruč nelegální migraci, však už ví také své. Ne nadarmo jsem již před několika lety přejmenoval migrační krizi na pokus o okupaci starého kontinentu. A na tomto názoru nehodlám nic měnit.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Soudy mají a musí zůstat nezávislé Senátor Valenta: Výsměch občanům Senátor Valenta: Kdo nezaplatí, bude zavražděn? Senátor Valenta: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV