Senátor Valenta: Nemám nic proti tomu, aby umělci měli řádně zaplaceno za svou práci

Už to pořádné létá. Skladatel a zpěvák slavné kapely Olympic Petr Janda se opřel do senátora Ivo Valenty (Soukromníci), který v horní komoře parlamentu prosadil osvobození živnostníků od autorských poplatků.

V případě, že pouštěná televize nebo rádio tvoří jen kulisu, neměli by kadeřníci, hospodští nebo zubaři podle 56 senátorů platit žádná autorské poplatky. Už je za ně totiž platí právě provozovatelé televizí a rádií.

„Jediným důvodem tohoto návrhu je, aby pan Valenta nemusel platit autorům za hudbu, kterou pouští ve svých hernách,“ udeřil Petr Janda. „Senátor Valenta nás chce připravit o část peněz, které skladatelé a textaři dostávají až podle hranosti písně,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci hudební skladatel Ondřej Soukup. „Senátní verze novely autorského zákona výrazně narušuje naše autorská práva,“ dodal zpěvák a skladatel Michal Prokop.

To však doslova pobavilo senátora Ivo Valenta, který se hospodaření největšího kolektivního správce autorských práv vzal v posledních čtyřech letech pořádně na paškál. „Tak to opravdu sedlo. Petr Janda, jeden z nejbohatších skladatelů a muzikantů u nás, v pondělí ohnivě obhajoval miliardový kšeft pro OSA, jako by byl největší chudák pod sluncem. Opak je pravdou, chudáci jsou malí živnostníci, kteří musí ze zákona přispívat tomuto spolku i několik tisícovek ročně, aby dali několika málo lidem z této netransparentní organizace vydělat velké peníze,“ nebral si servítky senátor Valenta.

Jedním dechem připomněl to, že to byl právě Petr Janda, který stál o založení Ochranného svazu autorského (OSA) a dodnes patří k jeho nejvýznamnějším „lobbistům“.

„Všem je asi jasné, kdo má z jedné miliardy korun, kterou ročně OSA vybere, největší podíl? A kdo naopak OSA a její rétorice jen slepě věří a je rád, že za svou náročnou skladatelskou nebo muzikantskou práci dostane na tantiémech pár tisícovek ročně. Nemám nic proti tomu, aby umělci měli řádně zaplaceno za svou práci. Ale v případě hudby, která je jen kulisou v kadeřnictví, obchodě nebo čekárně zubní ordinace, umělci už zaplacené jednou mají a to díky poplatkům, které platí provozovatelé televizí a rádií. Obávám se, že zde nejde o spravedlivé odměny pro nadějné skladatele, ale udržení výnosného kšeftu pro pár vyvolených,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

Podle umělců senátorská verze novely autorského zákona připraví OSA asi o třetinu jejich příjmů. To však senátor Valenta zpochybňuje, protože pokud by to mu tak mělo být, tak by právě od těch nejmenších živnostníků, ale také spolků a neziskových organizací OSA ročně zkasírovala více jak 300 milionů Kč. „Jinými slovy, těchto 300 milionů je jiná forma daní, kterou musí odvést živnostníci, kteří jsou v posledních letech nejvíce zatíženi regulacemi, daněmi, extrémně vysokou cenou práce a dalšími byrokratickými překážkami,“ dodal senátor Valenta.

