Senátor Valenta: Ostuda. Je to ostuda

Nová česká vláda, v jejímž čele stojí trestně stíhaný premiér, pustila poprvé v novodobé historii České republiky komunisty k vládnutí v naší zemi. A to je podle mne plivanec do tváře všech, kteří vzdorovali totalitě a často s nasazením vlastních životů bojovali za svobodu a demokracii. Copak jsme už úplně zapomněli na to, proč jsme cinkali kličkami na náměstích? Copak se nám opět zastesklo po době, kdy vládla jedna strana, jedna ideologie a kdy to byli soudruzi, kteří rozhodovali o našich životech? Já si návrat této doby opravdu nepřeji a věřím, že podíl komunistů na vládnutí v naší zemi probudí také mlčící většinu, které byl politický vývoj v naší zemi doposud lhostejný.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Nezkracujte prázdniny! Senátor Valenta: Ekoteroristé dostali na frak Senátor Valenta: Dvojitá krádež Senátor Valenta: Začala páleničářská sezóna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV