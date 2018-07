Senátor Valenta: Nezkracujte prázdniny!

Naopak jsem přesvědčený o tom, že v oblasti školství bychom se měli zaměřit na zcela jiné priority. Naší snahou by mělo být, abychom zkvalitnili všechny úrovně vzdělávání našich dětí, abychom do škol dostali inovační výukové metody, moderní technické a IT vybavení, abychom naše děti učili již od mateřské školky cizím jazykům a abychom k tomu všemu měli kvalitní a dobře placené učitele.

A lamentovat nad tím, že rodiče nemají s dětmi o prázdninách co dělat, a proto je třeba uvažovat o zkrácení prázdnin, pokládám za nepochopení celého problémy. Nebylo by lepší spíše podpořit volnočasové aktivity dětí, než obírat děti o letní prázdniny a hnát je o dva týdny dříve do lavic?

Nebylo by lepší, aby v městech a obcích vznikaly další třeba sportovní nebo jiné spolky, které pro děti vytvoří během prázdnin atraktivní program a nabídnou jim zajímavé např. příměstské tábory? A neměla by v tomto směru hrát větší roli samospráva, která vznik takových aktivit bude aktivně podporovat? Já si myslí, že ano a chci těmto trendů i nadále pomáhat.

Ivo Valenta BPP



autor: PV