Senátor Valenta: Paní Semelová, mlčeti zlato!

Jak si vůbec bývalá poslankyně a pražská zastupitelka za KSČM Marta Semelová může dovolit špinit památku Milady Horákové? Semelová se domnívá, že Milada Horáková, která byla na základě vykonstruovaného procesu a vynuceného přiznání odsouzena k trestu smrti, ke svým přiznáním ve skutečnosti nebyla donucena a že její proces probíhal, tak jak měl. Jak tohle, proboha, může dnes někdo příčetný s IQ vyšším než má houpací kůň vůbec říci? Vždyť celá kauza skončila popravou ženy – navíc matky, která pro společnost udělala daleko víc než kdo jiný!

Naprosto plně souhlasím s tím, aby dotyčná „dáma“ okamžitě ukončila své funkce ve všech školských radách, zřizovaných městem (Prahou), již včera bylo pozdě. A souhlasím také s tím, že by tato žena neměla přicházet do kontaktu nejen s pražskými, ale žádnými dětmi. Její vliv na ně je totiž podle mne silně negativní. Semelová navíc již dříve označila invazi sovětských vojsk v roce 1968 za internacionální pomoc. Jsem zvědavý, jestli by tohle dokázala říci přímo do očí i pozůstalým po obětech těch, které tato podle ní „internacionální pomoc“ stála život. Mohla by to zkusit…

Ivo Valenta BPP



autor: PV