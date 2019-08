Senátor Valenta: Proč taková teatrálnost!?

Myslím si, že kardinál Dominik Duka to shnul docela výstižně, když kritizoval agresivní a místy i nenávistnou rétoriku stoupenců ideologie LGBT a společně s dalšími tak odsoudil další ročník Praque Pride, který se odehrál minulý týden v Praze. Copak nemáme demokracii? Copak si na rozdíl od těchto aktivistů nemůžeme dovolit říci svůj názor? Budeme snad za něj časem souzeni jako za projev diskriminace?! Nesvědčí to spíše o tom, že jsou ve svobodě projevu diskriminováni zástupci tradičních hodnot? Budu se opakovat, ale stojím si za svým. Doma v ložnici či kdekoliv jinde v soukromí ať si každý dělá, co chce. Je to jen jeho věc.

V našich firmách zaměstnáváme tisíce lidí a je mi úplně jedno, jaké jsou orientace či náboženského vyznání. Důležité jsou jiné kvality a těch si vážím. Nechápu a odsuzuji však teatrálnost a agresi, kterou někteří ze zástupců LGBT projevují (slovo „někteří“ zdůrazňuji, protože řada zástupců této skupiny sama s podobnými akcemi, jako byla v Praze, nesouhlasí). Vždyť je to směšné! A už vůbec se nemohu ztotožnit s tím, že jsou často podobná „divadla“ dotována z veřejných zdrojů. Copak nejsou peníze potřeba jinde?! Zaráží mne také míra agrese, kterou někteří zástupci této menšiny předvádějí směrem ke každému, kdo projeví svůj názor. Tímto bohužel automaticky házejí do jednoho pytle všechny zástupce podobných menšin, což jim nedělá dobrou vizitku.

Mohu zopakovat, že s takovou mírou agrese, jakou jsem již několikrát byl zaplaven na sociálních sítích u podobných příspěvků, jsem se ještě nikdy v životě nesetkal. I to svědčí o mnohém. Jsem zastáncem tradičního pojetí rodiny a vždy budu. Jsem rád, že mé děti mají matku a otce. Takto to znám také od svých předků a je to pro mne jediná správná cesta. Ale znovu – je to můj názor. Pokud má někdo jiný a má potřebu se takto podivně ventilovat, je to jeho věc, jen ať si to dělá výhradně za své peníze, nikoliv za peníze nás všech, nevnucuje svá přesvědčení druhým a především nepranýřuje ty, kteří ctí tradiční hodnoty a model rodiny!

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Směšná, nebo jen psychicky nemocná Greta? Senátor Valenta: Jak budeme oslovovat třetí a další pohlaví? Senátor Valenta: Stravenky jsou zbytečné... dočkali jsme se Senátor Valenta: Občané mají právo na dostupnou nemocniční péči!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV