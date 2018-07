Takto se utrácelo za Sobotky. Marksová, Jurečka a další roztočili přes deset milionů. Nahlédněte do přehledu

Předseda vlády se nechal slyšet, že je velmi nespokojen, jak ministři ve svých úřadech hospodařili a rád by tomu učinil přítrž. „Chci, aby to změnili. Já sám jsem známý tím, že šetřím, kde mohu. Mám už takovou DNA,“ řekl po prostudování výsledku průzkumu Babiš.

Například Ministerstvo financí, v jehož čele necelé čtyři roky stál, vyplatilo za poradenské služby v uplynulých čtyřech letech pět miliónů korun. V tabulce je osmé z dvanácti. Méně utratila Ministerstva životního prostředí, obrany, spravedlnosti a dopravy.

Většinu smluv, které s poradenskými firmami zdědil, se mu prý již podařilo vypovědět. U některých to prý tak rychle nešlo. „Na začátku to bylo skoro za dva milióny ročně. Když jsem ve funkci končil, už to bylo jen půl miliónu,“ vysvětlil Babiš, který jako argument, že to jde, uvedl, že třeba Ministerstvo financí silami svých referentů již vyhrálo arbitráže za 800 miliónů korun.

„Ministerstva mají dostatečně velký odborný aparát, který by měl pro ně většinu těchto služeb zajišťovat. Pokud jde o nějaké složité odborné věci, tak rozumím, že nenajdou-li lidi přímo na svém ministerstvu, pak se obrátí na specializované firmy nebo právníky. Poradenství by mělo být velmi racionální,“ zdůraznil premiér.

Ke svým poradcům byla značně velkorysá exministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), která jim za čtyři roky zaplatila celkem 13,8 miliónu korun. Jen o milión méně než na MPSV vyšlo poradenství ministra zemědělství Marina Jurečku (KDU-ČSL). Podle Marksové je vysoká suma pochopitelná, protože resort práce a sociálních věcí je co do agendy největší ze všech a má i nejvyšší rozpočet. Jurečka uvedl, že odměny poradcům, kteří mu pomáhali se kvalitně připravovat na jednání vlády, byly přiměřené.

Přes osm miliónů pak vynaložili na své poradce v bývalé koaliční soc. dem. ministr zdravotnictví Sobotkovy vlády Svatopluk Němeček a podle údajů na webu úřadu i šéf vnitra Milan Chovanec. Jeho úřad premiérovi ale výši nákladů neposkytl, Právo je však získalo z webu vnitra.

Na třeti příčce se umístila v minulém vládním období ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO), která vydala za poradce téměř 8,9 miliónu korun. „Není možné, aby si ministři platili mediální poradce ze státního. Zastupují ve vládě politické strany, které na tento účel mají své lidi, tak ať si to platí ze svého,“ sdělil rozčileně Babiš.

Snad nejvíce ale Babiše rozčílil ministr zemědělství v jeho první, jednobarevné menšinové vládě Jiří Milek, když si pořídil mediální poradkyni se smlouvou na 180 tisíc korun měsíčně. Po Babišově kritice nakonec externí smlouvu s poradkyní ukončil a přijal ji jako „koordinační pracovnici“ do svého kabinetu s tabulkovým platem 50 tisíc korun.

autor: nab