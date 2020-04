Senátor Valenta: Recept je podle mě rychlý a transparentní

reklama

Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně.

Mnohé tu bylo řečeno, s mnohými věcmi souhlasím od kolegyň nebo kolegů. Já bych možná přišel s nějakou radou, takže i když jsem rád, že vláda připravila přímou finanční pomoc, odklad platby daní, pojištění nebo bezúročné půjčky, měl bych pro vládu přeci jen ještě jeden recept, jak daleko lépe restartovat českou ekonomiku.

Takže půjdu blíže. Já mám nanoroušku ze Starého Města, takže ji teď zkouším.

Takže ten recept, o kterém teď chci hovořit, je podle mě rychlý a transparentní. Myslím si, že vláda by měla vyhlásit kompletní daňové prázdniny, a to na dobu minimálně jednoho roku. Co by to způsobilo? Zaměstnanci by hned dostali více peněz, živnostníci i firmy by věděli, že každé utržené koruny nebudou muset odvádět státu daňový desátek. Zboží by bylo levnější o DPH a další peníze by všichni ušetřili na sociálním pojištění. Peníze teď musí v maximální míře zůstat lidem, a nikoliv v státní kase. Navíc daňovými prázdninami by stát ušetřil obrovské finance i úsilí tím, že nebude muset na jedné straně od lidí a firem peníze vybírat a na straně druhé složitě vymýšlet dotační programy, žádosti, formuláře a platební kalendáře. Subvence, odpustky a další byrokratické zatížení. V podstatě půjde o podobné peníze, ministr Karel Havlíček už teď mluví o jednom bilionu korun určenému na podporu České republiky. A všichni tušíme, že to nebude stačit. Přitom daňové příjmy českého rozpočtu jsou přibližně 1,3 bilionu korun. Takže to v konečném důsledku vyjde téměř na stejné peníze. Navíc pro každého, kdo buď jako živnostník, podnikatel nebo zaměstnanec vytváří nějaké hodnoty a odvádí nemalé peníze do státního rozpočtu, bylo dosud velmi bolestivé sledovat, za jaké hlouposti vláda následně utrácí peníze daňových poplatníků. Myslím si, že teď je ten správný čas, abychom všechny tyto kostlivce důsledně vymetli ze skříní a skoncovali například s financováním politických neziskovek, jiných nátlakových organizací, dotování projektů, které podporují fikci o multikulturní společnosti či rozklad tradičního pojetí rodin. Takovému drancování veřejných rozpočtů musí už být jednou pro vždy konec. Stejně tak bude zapotřebí rozvolnit často úplně nesmyslné regulace, kterými stát svázal podnikatelské prostředí. Vždyť v mnoha oborech se ze svobodných podnikatelů stali spíš námezdní sluhové, kteří jsou pouze operátory v natolik zregulovaném prostředí, že pro svobodné a kreativní podnikání nezbývá téměř žádný prostor. A to už více nemluvím o byrokracii, se kterou je celé podnikání natolik sešněrováno, že se dnes bez armády účetních, daňových poradců či právníků do podnikání pustí jen málokdo. Chci proto vyzvat vládu, aby od 1. 5. otevřela již všechny hospody, podniky, hotely atd., při zachování řekněme určitých zdravotních regulací nebo hygienických podmínek, a vyhlásila následně na to daňové prázdniny na jeden rok. Mám ještě potom jednu, ještě mám jeden návrh, a to je – zrušme autorské poplatky u živnostníků. V souvislosti s podporou živnostníků se nabízí i některá rychlá řešení, na které bych rád upozornil. V obou komorách parlamentu jsme již dříve několikrát projednávali problematiku autorských poplatků, které v nemalé míře zatěžují rozpočty nejen malých živnostníků, ale i obcí, škol, či dokonce neziskových organizací. Někteří z nás si možná také vzpomenou, že senát v minulosti dokonce přijal můj pozměňovací návrh, který měl od autorských poplatků osvobodit všechny živnostníky, u nichž pouštění televize nebo rádia nemá žádný hospodářský význam. Návrh nakonec jen o pár hlasů neprošel poslaneckou sněmovnou, nicméně stejný návrh se záhy objevil v podobě dokonce dvou shodných poslaneckých návrhů, které od té doby marně čekají na své projednání. Jedna z předkladatelek byla paní Vildumetzová. Chtěl bych proto vyzvat vládu, aby do další várky zákonů projednaných ve stavu legislativní nouze zařadila právě tento návrh zákona, který osvobodí živnostníky, jako například kadeřnice, prodavače v železářství, ale také lékaře či zubaře od placení autorských poplatků. Mimochodem nejde vůbec o nemalé peníze. Za jedno rádio a televizi kadeřnice zaplatí organizacím OSA a Intergram i více jak 10 tisíc korun. I toto může být rychlá cesta, jak ulevit živnostníkům od nesmyslným poplatkům, které budou teď o to více dusit jejich podnikání.

A možná jen na závěr jednu zajímavost. Já tu připomenu, že OSA vybírá poplatky také za každý pohřeb nebo sportovní akci. Za každý pohřeb je to 75 korun, v případě aerobiku je to korun za každého návštěvníka, v případě hokeje je to 2,25 za každého návštěvníka. A dokonce OSA vybírá také 150 korun za každou hodinu tanečních.

Děkuji.

