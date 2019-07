Senátor Valenta: Úřednické manévry kolem střetu zájmů

Vlastně jsem nečekal nic jiného! A vůbec nezávidím ministerským úředníkům, kteří teď nevědí, jak mají postupovat. Jestli vyhovět senátorům a předat jim kompletní materiály, které ve věci střetu zájmu premiéra Andreje Babiše přišly z Bruselu (a zároveň tak riskovat „upadnutí v nelibost“ nebo třeba i „padáka“), anebo být loajální k premiérovi a jeho vládě.

Vždyť už tato podstata věci je devastací demokratických principů a normálního fungování státu. Zdržování, nerozhodování, lavírování a zmatečné přešlapování na místě. To je přesně to, co nás v této chvíli bude čekat. Bylo by daleko lepší, kdyby se premiér zachoval jako chlap a do doby, než se celý jeho případ prošetří, rezignoval na všechny své funkce.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Navzdory umělcům stojím za Zbrojovkou Senátor Valenta: Aktivisté spáchali přestupek Senátor Valenta: Hurá na Baťův kanál Senátor Valenta: Další kočkopes?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV