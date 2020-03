Senátor Valenta: Vláda by měla vyhlásit kompletní daňové prázdniny na celý rok

reklama

Slyšel jsem v televizi, že vláda bude postupovat „vagónovou strategii“, tedy že bude postupně připravovat jedno řešení za druhým, jak pomoci české ekonomice vyrovnat se s pandemii koronaviru. Podle mne to není moudré řešení. Ba naopak, spíše povede k chaosu, zmatkům a především nejistotě živnostníků, podnikatelů i zaměstnanců. A to je to poslední, co bychom si v těchto náročných dnech mohli přát.

Měl bych pro vládu jiný recept. Velmi jednoduchý, rychlý a transparentní. Vláda by měla vyhlásit kompletní daňové prázdniny na celý rok 2020. Zaměstnanci by ihned dostali více peněz, živnostníci (i firmy) by věděli, že z každé utržené koruny nebudou muset odvádět státu daňový desátek. Zboží by mohlo být levnější o DPH, další peníze by všichni ušetřili na sociálním pojištění. Všichni by ušetřili.

Peníze teď musí v maximální míře zůstat lidem! A navíc by stát ušetřil obrovské finance i úsilí tím, že nebude muset na jedné straně od lidí a firem peníze vybírat a na straně druhé složitě vymýšlet dotační programy, žádosti, formuláře, platební kalendáře, subvence, odpustky a další byrokracií zatížená opatření. A v podstatě půjde o podobné peníze. Ministr Karel Havlíček už teď mluví o jednom bilionu korun, určeném na podporu české ekonomiky. A všichni tušíme, že to nebude stačit. Přitom daňové přijmy státního rozpočtu jsou přibližně 1,3 bilionu Kč. Takže to v konečném důsledku vyjde téměř na stejné peníze.

Co říkáte, nebyla by to správná cesta v této bezprecedentní době?

Ivo Valenta BPP



