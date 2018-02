Senátor Valenta: Vytlačí zaměstnance roboti?

To je zajímavý pohled na budoucnost, co myslíte? Je pravda, že moderní trendy nezastavíme a že v budoucnu bude robotika představovat velké změny v průmyslu a tedy i na trhu práce. A skutečně jsou profese, které bodu podle mého soudu jakýmikoliv stroji či roboty nenahraditelné. Nicméně si myslím, že v seznamu ještě chybí tradiční řemesla. Neumím si představit, že bychom v budoucnosti neměli komu zavolat, když budeme potřebovat instalatéra, zedníka či tesaře. Jen se často zamýšlím nad tím, jestli si toto uvědomují lidé, kteří jsou zodpovědní za budoucí směřování českého vzdělávacího systému. Mám totiž občas dojem, že se místo těchto systémových a strategicky důležitých změn věnují nesmyslným koncepcím, jako je např. inkluze. Jak to vidíte vy, které povolání nevytlačí v budoucnosti stroje a roboti?

Ivo Valenta BPP



