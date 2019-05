Senátor Valenta: Žijeme v hodně smutném Kocourkově

Znám spoustu živnostníků a především malých pekáren, které by si o dotaci ve výši 100 milionů na novou linku do své pekárny mohly nechat jen zdát. Na druhé straně znám také několik starostů, kteří museli vracet ministerstvu financí část dotací jen proto, že jim následný audit našel doslova banální odchylky mezi projektem a skutečností. Např. že opěrka lavičky na dotovaném dětském hřišti byla vyrobena ze čtyř dřevěných lišt, nikoliv ze tří, jak bylo původně uvedeno v projektu. A bohužel znám také jeden obrovský holding, jehož boss je zároveň premiérem naší země, který čerpá ze státního rozpočtu stovky milionů korun na nejrůznějších dotacích bez ohledu na to, jestli tyto peníze někdy dostane Česká republika proplaceny z Evropské unie. A všichni se tváří, jako kdyby nás za posledních 25 let nepotkaly lepší politické časy. Bohužel, žijeme v hodně smutném Kocourkově.

