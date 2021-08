Senátor Vilímec: Nejsem a ani jsem nebyl příznivcem rozšiřování pravomoci NKÚ

reklama

Vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové.

Nejdříve bych přečetl usnesení garančního výboru k tomuto senátnímu tisku. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve svém 86. usnesení ze dne 11. srpna 2021 po úvodním slově zástupce předkladatele a po zpravodajské zprávě senátora Vladislava Vilímce výbor doporučuje Senátu Parlamentu ČR návrh zákona zamítnout. Kdybych měl navázat na paní ministryni, tak předně bych poznamenal, že v dané chvíli, pokud by došlo ke schvalování tohoto návrhu zákona, tak by tento zákon byl v rozporu s ústavním pořádkem v naší zemi. Jinak podobný návrh byl předložen tak, jak si vzpomněla paní ministryně, ve dvou předchozích obdobích PS, kdy jsem byl ještě poslancem, pokaždé jsem se k tomuto návrhu zákona vyjadřoval.

Tento nový návrh, který, jak uvedla paní ministryně, je kvalitně zpracován jedním, tak je odlišný od těch dřívějších pouze v tom, že prolamuje sice samozřejmě pravomoc NKÚ ke kontrole samospráv, ale pouze s omezením na 27 statutárních měst a krajů. Přiznám se, že nevím, proč se zvolilo hledisko 27 statutárních měst. Všichni asi víme, a vím, že to nebyl původní návrh paní ministryně, nebo vláda navrhovala 205 obcí s rozšířenou působností, i to je datově komplikované, ale víme, že statutární města nemají žádné vyšší pravomoci než jakékoliv další město, které se nejmenuje statutární. Pouze symbolický rozdíl je v tom, že starosta se v případě statutárního města jmenuje primátor a místo místostarosty nazýváme zástupce pana primátora náměstkem primátora. To je jediný rozdíl, jinak tam není žádný rozdíl.

Statutární město nemá žádné vyšší pravomoci, pouze část statutárních měst je navíc dělena na samosprávné obvody. Když jsem se díval, je to asi osm statutárních měst, na počet obyvatel, tak považte, že počtem obyvatel nejmenší statutární město Třinec je menší než statutární města Česká Lípa nebo Třebíč. Takže to postrádá úplně logiku. Nevím, kdo to vymyslel, co bylo cílem, jestli cílem bylo vrazit klín mezi starosty a primátory, to také nevím, nebo cílem bylo otupit to ostří protestů ze strany samospráv. Podle mne je to naprosto nesmyslná záležitost.

Ke kontrolám samospráv NKÚ bych chtěl říci, že si musíme rozmyslet, jestli budeme mít samosprávy anebo budeme mít tzv. „organizační složky státu“, které budou mít oproti těm státním organizačním složkám jediný rozdíl, že jejich vedení bude jednou za čtyři roky, budou si volit lidé nebo voliči. To by byl jediný rozdíl. Nechci se vracet do doby národních výborů, kdy to takto bylo. Jsem přesvědčen, že obnovení samospráv v případě obcí je jeden z největších úspěchů polistopadové politiky 90. let, jsem přesvědčen. Když mluvila paní ministryně o tom, ona to četla asi z programového prohlášení vlády, že cílem rozšíření pravomoci NKÚ na samosprávy je snížit schodek hospodaření státního rozpočtu, tak to nevím, jestli kontrolami NKÚ, které jsou zaměřeny na samosprávy, se sníží schodek státního rozpočtu. Určitě ne.

Jak je vidět, ani NKÚ, který má pravomoci kontrol vůči ministerstvům, bohužel v tomto volebním období nedokázal předejít tomu obojímu zvyšování deficitu státního rozpočtu. Takže určitě je možné, že je to napsáno v programovém prohlášení vlády, ale nepovažuji to za šťastnou větu. Nejsem a ani jsem nebyl příznivcem k rozšiřování pravomoci NKÚ. Pamatuje si tu dobu dobře. Vznikalo to proto, aby vláda nekontrolovala sama sebe. Aby tady byl někdo mimo vládní instituce a mohl kontrolovat jednotlivá ministerstva. NKÚ postupně získával tu prestiž již v začátku za prezidenta Lubomíra Volyňka a dělá svou kontrolní práci zaměřenou vůči ministerstvům a vůči hospodaření se státním majetkem velmi dobře. Ale nepamatuji si v 90. letech a ani si nepamatuji až do roku 2013, že by někdo přicházel s tím, aby NKÚ kontroloval samosprávy. To se stalo až po roce 2013 na základě nějaké činnosti, rekonstrukce státu apod., si to všichni pamatujeme.

Víc k tomu asi nechci dodat, jenom snad ještě maličkost, abychom si uvědomili, co ten kvalitně odpracovaný zákon také přináší. Kromě statutárních měst nově by předmětem kontroly NKÚ mohly být i dobrovolné svazky obcí. Dokonce není podmínka, že dobrovolné svazky obcí, jejich členy mohou být jenom obce. A dokonce tam není ani podmínka ve kvalitně odvedeném zákoně, že je to možné, pokud členem je člen dobrovolného svazku obcí statutární město. Ani to tam není.

To znamená, pokud bychom pustili tento návrh zákona, nehledě na protiústavnost, tak by NKÚ mohl kontrolovat hospodaření jakéhokoliv dobrovolného svazku obcí. Což by mělo za důsledek, že tato forma mezi obecní spoluprací by úplně definitivně zanikla. Takže to obsahuje ten kvalitně odvedený zákon. Jenom, abychom si to uvědomili. Víc nechci, protože už bych přešel mimo zpravodajskou zprávu, a potřeboval jsem nebo chtěl jsem podtrhnout některé problematické body, jsou to návrhy zákona. Vím, že moje věci šly mimo možnosti paní ministryně, neviním ji za tento návrh zákona, že mnohé věci se udály i v PS, ale tím nevylepšujeme tento návrh. Tento návrh zákona bez ohledu na to, jestli je protiústavní nebo není protiústavní, to jsem bytostně přesvědčen, je potřeba zamítnout.

Děkuji za pozornost.

