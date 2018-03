Senátor Vosecký: Předseda vlády podpořil petici za urychlení dostavby obchvatu České Lípy

Situace v České Lípě je kritická, protože se jedná o jedno z mála měst, kde veškerá doprava prochází středem města. Nejedná se o problém pouze v dopravních zácpách, které se naplno ukázaly při rekonstrukci komunikace v Pihelu a Chotovickém kopci, denně totiž městem projede kolem 15 tisíc automobilů. Nebezpečím pro obyvatele je i vysoké množství prachu a smogu v ovzduší způsobené právě nadměrnou dopravou. Rizikem je rovněž převážení nebezpečných látek středem města.

Všichni přítomní tyto argumenty respektovali a souhlasili s nimi. Pan premiér se dokonce podivoval, proč zde za dostavbu této klíčové stavby lidé nedemonstrují. Vysvětlil jsem mu, že petice, jako občanská iniciativa, je jedním z nejsilnějších nástrojů občanů pro dosažení cíle. Premiér petici podepsal, společně s ministrem dopravy, ministryní financí a dalšími ministry, představiteli ŘSD a dalšími.

Během podepisování jsem ještě pana premiéra a ministra dopravy informoval, že je nutné zařadit tuto stavbu na seznam vládních prioritních položek, kde aktuálně schází a za což mnoho let bojuji. To mi pan ministr dopravy Dan Ťok slíbil a dodal, že stavba dostane ministerskou výjimku, která celou přípravu stavby urychlí minimálně o rok, a zajistí financování. Na to jsme si podali ruku a pro mě je to slib, který nyní platí. Předpokládaná částka na stavbu je odhadována na dvě miliardy korun bez DPH.

Jiří Vosecký SLK



„Dneska říkáme, že stavby, které budou připraveny, budou profinancovány a budou se stavět. Tady máme velkou výhodu, že nemusíme dělat EIA, prošlo nám zjišťovací řízení, zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí. Jakmile tohle bude, tak dám výjimku a budou se vykupovat pozemky,“ doplnil Ťok.

Udělením výjimky se celý proces zrychlí. Tento velký úspěch, který se podařil, ale neznamená, že v tlaku na Vládu ČR a úředníky, kteří mají celý projekt na starosti, polevím. Právě naopak! Již nyní mám připravené další kroky, o kterých budu v následujících dnech a týdnech informovat.

