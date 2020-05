Senátor Vystrčil: Obce a kraje přijdou celkem o 36,2 miliardy korun

reklama

Já se omlouvám panu ctěnému senátorovi Michaeli Canovovi, nebylo mým úmyslem ho předejít, ale zase možná budu moci navázat na pana senátora Nytru nějakým svým krátkým příspěvkem, kterým bych zkusil některé z vás přesvědčit nebo poprosit, zda byste přece jen nezvážili, abychom zákon schválili v té podobě, jak přišel z Poslanecké sněmovny, s tím, že zároveň bych poprosil paní ministryni, jestli by se k věcem, které já tady budu říkat, nemohla vyjádřit, příp. neřekla, jestli v tomto směru, o kterém budu mluvit, má vláda nějaký koncept, který by obcím a krajům pomohl. Já to nechci příliš protahovat, ale pár čísel tady řeknu, s tím, že některá tady už zazněla, tak se za to omlouvám. Ten celkový výpadek, který bude způsoben zavedením kompenzačního bonusu, v rámci státního rozpočtu, dnes podle toho, co můžeme z důvodových zpráv a z dalších věcí a odhadu vyčíst, je asi 45 miliard korun. S tím, že, protože je to vlastně výpadek, který se týká daně ze závislé činnosti, třetina této daně přísluší, protože je to sdílená daň, krajům a obcím, tak ve velikosti 15 miliard korun se to týká ponížení příjmů obcí a krajů, jak už tady někdo říkal, tak to není jediné ponížení, protože další přijde díky koronavirové krizi a recesi s tím související.

Když to velmi zjednoduším, těch 15 miliard korun, o které přijdou obce a kraje díky tomu kompenzačnímu bonusu, díky tomu, že pomůžeme zase OSVČ a malým s.r.o., řekněme, rozdělíme na obce a na kraje zvlášť, tak u obcí je to 11 miliard zhruba, u krajů zhruba 4 miliardy korun. Když se nyní podíváme na aktuální čísla, na to, jak to bylo v roce 2019 s příjmy obcí a krajů, jaká byla predikce na rok 2020, na to, jaká je predikce nyní, ministerstva financí, která se vztahuje ke konci roku 2020, nyní, poté, co si procházíme covidovou krizí, tak zase si myslím, že je dobré si to tady říci, pokud bychom předpokládali, že obce a kraje si naplánovaly své příjmy takovým způsobem, že budeme porovnávat příjmy s rokem 2019, tak to, o co přijdou obce a kraje je celkem 36,2 miliardy korun. Čili 36,2 miliardy korun jsou peníze, o které obce a kraje přijdou, z toho jenom 15 miliard korun jsou to, co způsobí kompenzační bonus, ten zbytek je způsoben nevýběrem daní, to znamená, ponížení daňových příjmů obcí a krajů je zhruba 11 %. Když to zjednoduším, tak pokud došlo k tomu, že si obce a kraje naplánovaly své příjmy pouze na úroveň roku 2019, pokud si obce a kraje naplánovaly své příjmy pouze na úroveň roku 2019, tak jim bude chybět v rozpočtu každá desátá koruna. Pokud se ale stalo to, že si obce a kraje naplánovaly své příjmy na predikci ministerstva financí, která byla učiněna na začátku roku 2020, tak jim bude chybět v příjmech každá pátá koruna. Každá pátá koruna. Protože to, o co budou jejich příjmy menší, je celkem 66,2 miliardy korun. To znamená, proč o tom takhle mluvím? Mluvím takhle o tom proto, že pokud se stát rozhodne, že nebude nějakým způsobem kompenzovat obcím výpadek příjmů, je to jen výpadek části jejich příjmů, který je způsoben tím, že byl zaveden kompenzační bonus pro OSVČ a pro s.r.o., tak ještě tím sníží schopnost obcí dávat i těmto lidem a těmto s.r.o. práci, sníží tím schopnost obcím a krajům investovat, což je přesně to, co vláda říká, že chce dělat, že z této krize se chce proinvestovat. A protože se z ní chce proinvestovat, tak proto snižuje zavedením kompenzačního bonusu obcím a krajům, které ví velmi dobře, jak mají investovat na té lokální úrovni, velmi dobře, o dalších 15 miliard propad jejich příjmů. A to je obsah usnesení, který my tady navrhujeme. Aby se vláda skutečně zamyslela, jestli je jediná v této republice, která ví, jakým způsobem se z této krize proinvestovat. A jestli náhodou by to nemohlo být také tak, že část prostředků, které vláda chce poskytnout na investice, by mohly být poskytnuty přes obce a kraje. A pokud se to tak má stát, např. i přes Zlínský kraj, pan hejtman už si o to zřejmě říkal, tak to musí být tak, že paní ministryně nebude brát těm obcím další peníze o které ony přicházejí díky tomu, že je zaveden zákaz o kompenzačním bonusu.

