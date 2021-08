Senátor Vystrčil: To není fér, říkat, že to není fér, a neříct proč

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére,

já jsem čekal, že budete reagovat trošku jinak. A bohužel jsem se dočkal jen věcí, které nejsou pravda. Nebo minimálně zčásti, které jste říkal.

Prosím vás, přehrajte si mé vystoupení, já jsem vůbec o tom, jestli pracuje nebo nepracuje dobře ERÚ, nemluvil. Vůbec. Dobře, mluvil jste ke mně, ale vůbec jsem o tom nemluvil. A nechci to ani nějak řešit. Zdůrazňuji, vůbec jsem o tom nemluvil. Naopak, tu konzultaci, kterou jsem včera měl, oceňuji.

Druhá věc, proč to řešíme až v tomto okamžiku, je přece jasné, já jsem to tady vysvětloval. To je proto, že vládní návrh, který šel do PS, byl na poslední chvíli naprosto zásadním způsobem změněn pozměňovacími návrhy mj. i pana poslance Nachera. A o tom prvním jsem mluvil jako první. On vyprázdnil, vytuneloval zprostředkovatele. A jestli mi chcete říct, že mít obchodní licenci je to samé, jako mít zprostředkovatelskou licenci, která zajišťuje, že subjekt je pod kontrolou ERÚ, já tedy nic nevím o tom, že by firmy, které mají obchodní licenci, také byly pod kontrolou ERÚ, že by se musely řídit § 11, článkem k), že by byly v registru zprostředkovatelů, že by podléhaly jeho kontrole a že by měly povinnosti vůči ERÚ. Nevím o tom nic.

To je neuvěřitelné. Ta manipulativnost. Pak mě to nebaví. Já jsem se omluvil, že je to na poslední chvíli, pan senátor mi to tady jasně vysvětlil. My máme 30 dní. Já jsem to musel přečíst, podívat se na to, předpokládám, že mi předsedové podvýboru i předseda výboru potvrdí, že jsem oba upozornil, že jsem tam chtěl přijít, ale že to prostě nedávám. Já nechodím s nepřipravenými věcmi někam, když to prostě není.

Řekl jsem také, že dnes to dávám k úvaze a neprosazuji to tady za každou cenu. Já jsem jenom řekl, že situace je tak vážná vzhledem k tomu, co jsem za těch 30 dní zjistil, mimochodem, to normálně nedělám, ale musím, vaše hnutí blokuje 60 dní kromě jiných. Proč nám nedali 60 dní? Sešli bychom se a mluvili jsme o tom. Nemáme je. Měli jste k tomu čtyři roky nebo osm, abychom dostali 60 dní. Nestalo by se tohle to, nestalo, garantuji vám to, bavil bych se s vámi. Nebyl čas. Takže to jsou věci, které prostě nejsou pravda. Vy jste nepředložil do PS ten samý návrh, který sem přišel. Došlo prostě k vytunelování zprostředkovatele. Došlo k dalším změnám, já je všechny nebudu říkat.

A poslední věc, není pravda, že došlo k vypořádání věcí. Existují, a doporučuji to, videa Ondřeje Doležala, kde dlouhodobě popisuje všechny tyto problémy včetně ukázek toho, kde se staly. A jestli vaši lidé je neznají a neznají tu argumentaci a neznají ty problémy, které jsou tam popsané, které já jsem jenom shrnul, tak je něco špatně.

A vy, prosím pěkně, vezměte ty věty jednu po druhé a říkejte, co je špatně. A neříkejte, že to není fér. To není fér, říkat, že to není fér a neříct proč.

