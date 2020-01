Senátor Wagenknecht: Bankovní sektor je tak vysanovaný a tak funguje, že ty peníze tady jsou

Děkuji za slovo, pane předsedající. Hodně slov mi teď vzal pan senátor Vystrčil z mého vystoupení, tak já zkusím zúžit rozsah. Zdravím paní ministryni, ona ví, že budu trochu negativní. Za mě tady už padla ta materie věcného zaměření podpory. Já se tomu věnovat nebudu, ale za mě obecně, my jsme v situaci, kdy pan premiér říká, že bude slučovat ministerstva, že budou megaministerstva, MMR že bude sloučeno s dopravou a s průmyslem atd. A pak na druhou stranu tady máme návrh zákona, který nějaké agendy z ministerstva přenáší někam dál na jiný úřad. Já s tím mám věcně dva problémy primárně.

První je ten, že pokud agendy přenášíte níže, vždy je komplikovanější proces administrace a kontroly. Tady to také padlo. Ze zákona v důvodové zprávě, jak jsem se dočetl, jediné náklady, které s tím zákonem budou spojeny, bude 800 000 Kč plus a nějaké drobné na rebranding úřadu ze současného názvu Státní fond rozvoje bydlení na ten nový fond. A já, když jsem původně návrh zákona četl, tak říkám: "Aha, ministerstvo má kompetenci pro veřejné investování, máme tady nějaký Národní plán investic za několik bilionů korun, tak to bude asi nosič toho všeho, tento úřad." Nicméně potom z textu jsem se to nedověděl a finálně je tam pouze několik nových agend, které se budou přenášet.

Ale co mi hlavně chybí v důvodové zprávě, v RIA, v čemkoli dalším, kolik peněz tedy ten úřad bude rozdělovat? Je tam nějaký systém už v tuto chvíli promyšlený? Víme, že máme nové agendy, které přenášíme, a dáme na to dvě miliardy, tři miliardy, 50 korun? Nevíme v tuto chvíli nic. Takže jak to vnímám já, je to vytvoření nějaké struktury další v nějakém úřadě, kde se podle slov zástupců ministerstva, což děkuji za tu odpověď na našem výboru, bylo komunikováno, že úředníci přejdou z ministerstva na tento podřízený úřad. Možná jestli by to pak paní ministryně okomentovala. Pokud to tak bude, a ty agendy nejsou nové, tak bych to chápal. Pokud tam jsou nové agendy, tak bych tomu úplně nerozuměl.

Druhá věc, kterou jsme také diskutovali, a to byl tzv. outsourcing, který v tomto zákoně je, což byla i moje chyba, to se omlouvám, nicméně se dostávám k problematice finančních nástrojů. Chápu motivaci ministerstva, abychom nějakou formou finanční nástroje řešili. Je to zkrátka proces, kdy nám EU dá velké množství peněz do budoucna, když to zjednoduším, ale už ne na dotace, ale na bezúročné půjčky pro ty, kteří by si na ně nesáhli, nebo třeba pro obce. Je otázka, jestli vůbec toto bude fungovat, a nechci zasahovat do názoru EK k tomu, jestli finanční nástroje jsou tou hlavní dobrou podporou. Já si myslím, že v dnešní době minimálně v ČR je bankovní sektor tak vysanovaný a tak funguje, že ty peníze tady zkrátka jsou. Je otázka, jestli peníze budeme půjčovat těm, kteří jsou rizikoví. Nicméně zpátky, opět tady vidím nesystémové řešení. Před několika lety se tady debatovalo, že uděláme jeden velký, tzv. seed fond. Máme tady několik státních band, které by to mohly dělat. Českomoravská záruční a rozvojová banka například. A tam by peníze ve velkém balíku mohly být, využívat se, otáčet a používat pro veřejné zájmy. V tomto případě tady opět, aby se čerpalo, aby bylo možné kombinovat, se tato agenda posouvá o úroveň níž, opět to není systémové. Víme, kolik peněz tady bude? Kolik to bude miliard korun? Na co ty peníze potom půjdou? Půjdou opět na to samé?

Třetí věc, kterou zmíním, a tady asi dostaneme ujištění, ale bude to pouze ujištění, v současné době fond funguje primárně pro podporu bydlení a všichni víme, že je to velká rezerva nás všech. Vy jste starostové, hodně z vás tady sedí, tak víte, jak to je s výstavbou bydlení jak pro mladé, tak sociální bydlení a jiné věci. Peníze se nedostávají nikde. Opět, bude tady nějaké nové penzum peněz, které by toto podpořilo, když děláme tento úřad a rozšiřujeme jeho působnosti? Já bez tohoto všeho, na rovinu, nemohu pro ten zákon také zvednout ruku, protože bych pouze já pomáhal tomu, že rozšíříme někomu kompetence bez konkrétních materiálních podkladů, a to jest bez peněz. Takže i kdyby tady byly dotační tituly na sekačky, nevím, jestli budou, nebo nebudou, ale když nevíme, kolik na to stát dá peněz, tak je to za mě pouze plácnutí do vody, já se omlouvám.

Takže jen moje reakce, abych krátce zopakoval, je to rozšíření agend, nevím, jestli jsou to nové agendy, nebo jestli to budou agendy, které už teď dělá ministerstvo, to bych také případně rád odpověď. Pokud jsou to nové agendy, tak to už je na lokální úrovni, jestli chceme, aby ministerstvo více ingerovalo do územní samosprávy. Pokud to jsou stávající agendy, nevím, proč to převádět, proč to nenechat v současném stavu mimo argument, který tady padl, a to byla jednotná žádost, že budeme všechno dávat do jednoho. Sami víte, jak se ty dotace čerpají, je to velice komplikované a také tomu moc nevěřím. Možná je to dobrý záměr, ale nevěřím, že to toto vyřeší.

Takže děkuji za vaši pozornost a ještě jednou opakuji, bohužel tento zákon nemohu podpořit, protože si myslím, že to je prázdná schránka bez toho hlavního, bez peněz, bez kterých to nemá smysl. Děkuji za pozornost.

