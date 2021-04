Senátor Wagenknecht: Formalistický teror některých vybraných typů podnikání

reklama

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vítám vás tady v Senátu, protože jste novým ministrem, vidím vás poprvé. Možná budu říkat, věci, které už slyšel váš předchůdce, pan ministr Blatný.

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 18% Většinou ano 25% Většinou ne 18% Nikdy 39% hlasovalo: 6950 lidí

Jen doplním, kdyby pan předseda neotevřel debatu o racionalitě opatření, tak bych také nevystupoval, ale už to tady máme, tak to krátce proberu. Na rovinu říkám, že nečekám vaši reakci, která by podle mě byla racionální, ale i tak si třeba odpovím sám, třeba mi odpovíte a budu velice mile překvapen.

Tady bylo mnoho oblastí, které nikdo nechápeme jako například sportovní tribuny a sport dětí a tak dále. Já budu říkat to, co říkám už rok, maloobchod, podnikání, Česká republika. Máme tady, paní ministryně, dnes velké problémy vůbec s financováním státního rozpočtu, všichni to víme. A já bych velice rád věděl, to, co se tady děje, se opět nějak mění po příchodu nového ministra. A také tomu nerozumím. Já chápu, sám nejsem odborník, ale nejenže pro mě vaše opatření nejsou racionální, ale podle mého názoru jsou i protiprávní. A to mě velice mrzí, pokud vláda ČR nedodržuje právní řád. Také tady k tomu budu mít zítra bod, který budu navrhovat. Aby to, co se tu děje v této době, že tu opět máme nějaké vrchnostenské rozhodování někoho o životě někoho jiného, a řeknu konkrétní příklady.

Řeknu příklad, my jsme tady měli systém PES, který byl nějakou skupinou vytvořen. Byl to ten správný. Teď už opět neplatí systém PES, takže ta skupina asi nebyla v danou chvíli relevantní nebo se to nějak vyvinulo.

Máme nový systém vašich balíčků. Je to podobné, jako když paní ministryně přichází s nějakými zákony a říká tomu balíčky. A já bych chtěl pochopit to, že vy jste si nastavili nějaká pravidla, která byste chtěli dodržovat. Já teď čtu balíček č. 2, který by se měl uvolnit k 3. 5. 2021. Předpokládám, že ho stanovovali odborníci a budu číst nějaké body, které v něm jsou, co se bude rozvolňovat.

„Služby péče o tělo“, tady je velká debata o kadeřnicích. Co má smysl, nebo ne, nebudu to komentovat, to ještě asi uvidíme, jak dopadnou ty finální věci. Chápu, že jste noví, že to ještě nějakou formou precizujete. „Provozovny, péče o zvířata.“ Další bod je „dosud uzavřený maloobchod“. A mohl bych tady pokračovat v dalších bodech.

Tak bych se chtěl zeptat, když tady máte nějaký systém, nějaký balíček, proč v tuto chvíli ten váš vládní tým řeší to, že např. maloobchod se možná v pondělí otevře, nebo neotevře. Jestli tady máme v balíčku 6 stupňů a bude nějaký nový mezistupeň, stupeň 2,5. Takže to je z mé strany k racionalitě vašich postupů, které máte, že racionální nejsou, protože něco vytvoříte a pak to de facto možná splníte, možná ne. A opět vyvoláte nějaké očekávání u těch lidí, kteří to čtou, kteří se podle toho zařídí, a vy jim řeknete, máme nějaký nový systém, ale možná bude jinak.

Takže bych chtěl pochopit, proč se tady toto v tuto chvíli vůbec řeší. Jestli ta tabulka je špatná a bude nějaká nová tabulka. Pokud ano, tak bych o ni chtěl požádat, abyste ji vytvořili a podnikatelům dali na vědomí. Takže sami máte nějaký postup, o kterém se zítra dozvíme, jestli bude dodržen, nebo ne. Což se mi velice nelíbí.

A k těm vašim vlastním procesním postupům, co se týká toho zakazování. To mě také velice potěšilo, co jsme se dozvěděli nového. Říkáte to vy, říká to i pan ministr průmyslu a obchodu, že ohledně uzavřeného maloobchodu je to de facto skoro v pořádku, že už je uzavřených pouze 18 % maloobchodních provozoven a 24 % obchodní plochy. Toto jsem slyšel a je to taková nová teze. Ale to je strašné.

Vy říkáte, že diskriminujete 24 % obchodní plochy a 18 % podnikatelů? A já bych se rád zeptal, jakým klíčem jste určili, že se někdo nakazí dejme tomu v provozovně prodejny pánské obuvi? Že se někdo může nakazit v tuto chvíli pravděpodobně v provozovně, já nevím, sportovních potřeb, v knihkupectví, ale že se nenakazí při nákupu květin, při nákupu mnoha dalších výjimek, které tady máte. Toto není podle mého názoru obhajitelné věcně, je to pouze další teror vůči podnikatelům. Protože zkrátka máte podle mě nějakou tezi, abyste neříkali mediálně, že dřív maloobchod, nebo školy, mělo to být nějakou formou koordinováno. To je můj osobní názor.

A byl bych rád, pane ministře, abyste mi vysvětlil, proč se nenakazím v prodejně květinářství, třeba z holdingu pana premiéra, ale nakazím se v prodejně knihkupectví, které musí být zavřené. To bych byl velice rád, abyste mi to vysvětlil. Myslím, že na rovinu žádné možné vysvětlení není.

K té samotné diskriminaci. Také se mi nelíbí, že vaši právníci ignorují nález Ústavního soudu, který konstatoval, že pandemický zákon používáte, používáte ho protiprávně. Pokud jsem v médiích slyšel nějakou rétoriku, to bylo pouze kvůli formalitě. Ale vy asi umíte číst, ale možná vaši právníci číst úplně neumí, tak vám přečtu vyjádření, které se netýkalo toho samotného zrušení, ale je to opravdu stanovisko nezávislého soudu v oblasti zneužívání pandemického zákona v rámci omezování maloobchodu a služeb.

Pan soudce, předseda soudu dokonce samotného senátu uvádí: „Není přípustné, aby ministerstvo absenci zmocnění pro vydání omezení či zákazu účinnosti obcházelo stanovení takových podmínek, které v důsledku způsobí nemožnost danou činnost vykonávat.“ To znamená, že fakticky zakážou výkon podnikání v podobě poskytování služeb veřejnosti tím, že veřejnosti zcela zakážou přítomnost na dané provozovně.

Takže já vás možná prosím, když to neumí číst vaši právníci, abyste si to přečetl vy sám. Budu velice rád, když to zkusíte, abyste se případně pak s námi o tom mohl pobavit a přijít nám říct, že je to čtení naučíte. Že jim to dokážete přečíst vy sám nahlas, aby to dokázali pochopit.

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A velice se mi to nelíbí, protože je tam mnoho dalších věcí. Já třeba řeknu další bizarní věc, kterou jsem četl. Máme pandemický zákon, který nám říká, že mimořádná opatření, ta omezování, můžete udělat vy nebo krajské hygienické stanice pouze v nezbytně nutném rozsahu. Což v tuto chvíli máme, že květinářství není nezbytně nutný rozsah, ale knihkupectví je. Což podle mě opravdu bych rád viděl nějakou analýzu. Kdybyste nám ukázal analýzu přehledu podnikatelských typů subjektů, které jsou ty rizikové, kde se nakazím covidem, a kde ne. Ale co je podstatnější, také na nezbytně nutnou dobu.

Já uvedu, co vy používáte ve vašich vládních opatřeních. Přímo cituji. Tak podle vás je nezbytně nutná doba definovaná tak, že se nějakou formou tady schvaluje nějaké omezení na dobu do odvolání. Chápu, že to je asi komfortní, ale na druhou stranu do odvolání může být také třeba 10 let. Může to být rok, může to být na dobu účinnosti samotného zákona atd.

Takže i toto jsou nelogičnosti. A podle mého názoru je to potřeba pořád opakovat. To, co dělá vaše vláda, je opravdu nějaký formalistický teror některých vybraných typů podnikání. Pak se tady vyplácejí opravdu miliardy korun na kompenzace, které jsou úplně zbytečně vypláceny. Chápu, že je potřeba to tady nějak obhájit, pak na to peníze ani nejsou. Paní ministryně peníze pořád hledá, nemá je, chce zvyšovat státní rozpočet a jeho schodek. Ale nicméně také k tomuto bych rád znal vaše stanovisko. A možná ujištění, jestli tu vaši tabulku z těch balíčků 1, 2, 3, 4, 5, 6 budete zdržovat, anebo jestli uděláte bod 2,5, nebo 3,5.

Sám chápu, že jste v tom nový, ale jestli dlouhodobě budete ta pravidla také upravovat jako váš předchůdce, což opět vnáší chaos a nejistotu a pak i frustraci lidí, kteří to mají dodržovat. Takže jenom bych byl rád, aby tady padlo, že opravdu pokud říkáte vy v médiích a pan vicepremiér Havlíček, že nic neporušujete, tak podle mého názoru porušujete. A jako ministr byste podle mého názoru neměl porušovat zákony České republiky. Protože pokud po někom chcete jejich vymahatelnost, tak sám dáváte špatný příklad.

A možná uvedu poslední věc. Mně to opět připomíná to, co řekl pan Klement Gottwald, který prohlásil v roce 1948, ať živnosti vzkvétají. A pak je zlikvidoval. Takže toto podle mě vláda dělá dlouhodobě. A mě velice, pane ministře, mrzí, že vy v tom pokračujete. Chápu, že možná máte nějaké zajeté koleje, ale požádal bych vás o to, ať už to neděláte. Ještě jednou, dokažte nám všem, nebo předložte důkazy, nebo konkrétní analýzy, proč se někdo nenakazí v květinářství holdingu pana premiéra, ale v knihkupectví ne(?).

A jestli tady bude nějaká komunikace ohledně mobility, tak podle mého názoru asi 18 % provozoven, to jsou ty zbytné provozovny, a pokud to dobře počítám, to je asi 82 %, jsou ty nezbytné životní potřeby, tak opět to je bizarní výklad, který nemá žádnou logiku. Budu rád za reakce, děkuji a budu se těšit.

Psali jsme: Senátor Wagenknecht: "Nějaká teta", nějaká odbornice na catering dostane zakázku za stamiliony korun? Senátor Wagenknecht: Nikdo nechce, abychom ekonomiku podrazili Senátor Wagenknecht: Nemůžu ani důvěřovat, že nějaká nová povinnost nebude peklo Senátor Wagenknecht: Toto vydírání panem premiérem, které trvá celý rok, je pořád dokolečka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.