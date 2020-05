Senátor Wagenknecht: Jak dlouho ještě?

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, paní ministryně. Já teďka nebudu se bavit o zdrojích, těch komentářů tady asi ještě bude více. Já budu mít jeden konkrétní dotaz na paní ministryni, opět ji požádám, kdyby mi mohla odpovědět. Teďka se zaměřím na tu příčinu, tady se bavíme o drobných živnostnících, vlastně těch, kteří vedou s. r. o., kteří dostanou bonus kompenzační. A první věc, za to bych chtěl vládě poděkovat, protože jako je fér říct, co je správné. Samozřejmě můžu na to, že máme, 13. května je to 2 měsíce potom, co nám krize těmi opatřeními byla rozjeta, mohlo to být dříve, ale nešť. Já bych se spíš zeptal na jinou věc, a to je to, a mám mnoho dotazů právě u těchto podnikatelů živnostníků, jak to bude v tuto chvíli, jak dlouho ještě budou vlastně zastaveni? Protože vláda má na svých stránkách nějaký harmonogram, který počítá, že poslední uvolnění bude 25. května. Tady v tom jsou podnikatelé, kteří jsou například hospodští, kteří mají ještě zavřené provozovny, mohou být pouze venku na zahrádkách, ale většinou ve špatném počasí, většinou je to lepší v hospodě, aby mohli fungovat, mají tržby menší. Hoteliéři, ti jsou zastaveni, velký problém některých regionů a tak dále. Nicméně já jsem pochopil, že v tuto chvíli ten krizový stav už vlastně uplyne v tuto neděli, 17. května. A vláda vlastně tady plánuje pokračovat dál v tomto omezení toho podnikání. A já bych tady navázal na rozsudek městského soudu v Praze, který vlastně řekl, že jakékoliv úpravy v této oblasti, což je ústavní právo na to podnikání, nemohou být dělané jinak než v rámci krizového režimu podle krizového zákona. Tak bych se chtěl zeptat, jestli vlastně to chápu dobře, že už v pondělí harmonogram vlastně platit nebude a od pondělka příštího týdne už poslední vlna vlastně bude také ukončena, nebo jestli bude ještě požádáno o prodloužení krizového stavu nebo jak vlastně teďka ti podnikatelé se mají zachovat? Jenom proč se ptám, já bych se bál toho, aby v pátek nepřišla nějaká další tisková konference vlády, která řekne, v pondělí pouštíme. Já budu moc rád, ale zase ať mám tady nějakou jistotu toho kontinua, protože v tuto chvíli vlastně, jak to chápu já, třeba to chápu špatně, ale vlastně nevím. A jestli chápu dobře rozsudek soudu, který předpokládám, že vláda bude respektovat, tak od pondělí, pokud nemá prodloužený krizový stav, tak se veškeré omezení, které zamezuje podnikání, vlastně ruší. Tak bych byl velice rád, kdybyste mi na tohle mohla odpovědět, protože fakt tomu nerozumím. A konkrétní odpověď, byl bych moc rád, díky za to.

