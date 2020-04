Senátor Wagenknecht: Vnímám vaši vstřícnost, na druhou stranu některé věci nejsou logické

reklama

Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

já rozdělím svůj příspěvek na dvě části, první – proč se vlastně o tom zákoně teďka bavíme. A pak budu mít nějaké dotazy na pana ministra, poprosím, aby případně odpověděl, třeba i v rozpravě, kde by mohla být ještě nějaká reakce. Tak uvidíme, jak to bude možné. První řeknu, budu kritický, ale neberte to osobně, chápu, že máte těžkou situaci, co také řeknu, já mám informaci, že bojujete za podnikatele v rámci celého toho uskupení a chápu, že i pandemiologický ten pohled je malinko jiný třeba než ten podnikatelský, takže tam kvituji tyhle věci. Ale co je problém? První věc, která tady padla, vy jste řekl,že ten německý model je ten, kterým se inspirujete, nicméně já taky kvituji, protože docela znám dobře maloobchod, to Německo nám je hodně blízké tou strukturou, tam si myslím, že to je jeden z nejrelevantnějších příkladů. Naopak ale teďka když se podíváme, jak Německo postupuje v tom procesu uvolňování, tak tam jsou, jak to říci, méně obezřetní. A tam už hodně věcí se vlastně od pondělka nějakou formou posouvá. Jo, je to maloobchod, 800 metrů čtverečních provozovny a tak dále, asi o tom víte. Já vím, že v tom detailu určitě budete. Já nechci v žádném případě napadat jakoby návrhy tady českých pandemiologů, ale ty příklady jsou v médiích, a opět použiji ten, který je asi aktuální, to je to, že jste byl tak vstřícný, že jste uvolnil nějaké provozovny, už v té první vlastně vlně za týden, nicméně tam je nějaké omezení 200 metrů čtverečních. Já chápu a myslím, že všichni jsou rádi, že to děláte, je to dobrá věc, že aspoň něco pojede. Na druhou stranu jestli by ještě nebylo možné těm lidem vysvětlit, kteří to řeší z toho zdravotního pohledu, že to je nesmysl, protože pokud budete mít 3 lidi na 200 metrech nebo 3 lidi na 1000 metrech, tak přece to není logické. Tak já jenom chci, aby tady se ukázalo, že vnímám vaši vstřícnost, vás osobně jako člena vlády, na druhou stranu některé věci nejsou logické. A k tomu druhému bodu, vy sám jste to i v médiích komunikoval a opět já tomu rozumím, že ty kroky vlády, jak postupně teďka se s tím vypořádává, nejsou spravedlivé vůči některým typům podnikatelů, tak to je. Máme tady obchodní domy, které celou dobu prodávají obuv, cokoliv jiného. Pak jsou provozovny, které na tom trpí. A to je ta neproporcionalita, která tady je nastavená. Doufám, že se ještě nějakou formou vláda zamyslí nad tím harmonogramem. Ne nad těmi termíny, ale na té struktuře fakt je to špatně.

Nicméně pak se posouvám k tomu druhému, a to je to podstatné. Když tedy vy mluvíte o tom procesu, třetina, třetina, třetina, velice kvituji tento návrh, funguje to i v zahraniční v některých zemích, také jsem koukal, že tam to jde, je to možné. Nicméně já zmíním jiný faktor. Bude to potom otázka, kterou bych rád byl, mimo ty otázky, tyhle věci odpovědět, bych chtěl od vás odpověď, bude to platné i zpětně? Od začátku účinnosti těch nařízení? To je první podstatná věc, protože za mě je podstatné to, že ono každý týden navíc je větší problém, ono to narůstá exponenciálně jako ta křivka té nemoci, ty problémy těch podnikatelů. Zkrátka měsíc nějakou dobu mohly trvat, to všichni mohli zavřít oči a ustojíme to, ale některé provozovny pustit až za čtvrt roku v celé té lhůtě, to je opravdu likvidační. Tak tam je potřeba těmto pomoci více, podle mého názoru, ale co nejrychleji. Takže první, jestli ten... velice kvituji ten návrh, nějakou formou dopadne tento program, tam nějaká vzájemná podpora, jestli to bude okamžitě a zpětně a co nejrychleji? Kolega tady mě předběhl s dotazem, jestli tam bude nějaká vymahatelnost ze strany těch pronajímatelů, nebo to bude dobrovolné. Já si myslím, že to bude velice těžké pro vás.

A třetí věc se pak tedy zeptám ještě s tím samotným procesem toho nájemného, opět ten konkrétní příklad. Teď nějaká provozovna tedy bude od pondělka za týden zprovozněna pouze na 200 metrech z nějakého poměru. Budou mít potom kompenzováno to nájemné, pokud by tedy tento váš program dopadl, z toho nějakého poměru a jakou formou to bude, když bude fungovat pouze částečně? Tak jestli jste o tom už přemýšlel, jestli na to máte odpověď, jestli v reálu to nebude znamenat, že od nějaké doby otvíráme, ale už máte smůlu, vypadáte z celého systému. A posledně s tím nájemným, bohužel já si také myslím, že to je přenášení té platební neschopnosti o krok dál, že postupují tak někde jinde, nicméně jako není to férové jednání vůči těm, kteří budou nejdéle stát. Takže jestli k těm úvěrům, já si nemyslím, že to je dlouhodobé řešení. Pokud někdo bude kumulovat nájemné a bude to vytěsňovat formou úvěru třeba bezúročného od státu, nějakého COVID nájemné, tak pak to přijde najednou v nějaké době a těch nájmů bude strašně moc. Pokud tam ta doba těch možných splátek nebude dvouletá, tříletá v nějakém harmonogramu, to nemůže fungovat a toho podnikatele to stejně zabije. Vy to asi víte stejně jako já. Takže pro mě jediné možné řešení této situace je opravdu to, co jste říkal, ten program, jestli polovina stát a čtvrtina každý nebo třetina, třetina, to je možné, ale jestli k tomu byste se mohl nějak vyjádřit, protože bez toho, jestli nám nedáte dneska garanci, že toto spustíte někdy během příštího týdne, tak já fakt jako budu mít velký problém hlasovat k tomu zákonu samotnému, protože jedno bez druhého podle mě opravdu, jak jste říkal vy sám, není možné řešit. Takže kdy to bude, jak to bude rychlé, jestli můžu tyhle odpovědi, opravdu? Jestli to bude i zpětně, jak budou všechny ty poměrové plochy, které rozdělujete, a jestli ještě jednou vláda bude přemýšlet o tom harmonogramu. Ne dejme tomu z těch termínů, i když také jsou náročné, ale z té struktury. Opravdu teďka nechci tady používat ten příměr, aby to bylo laciné, hobbymarket a jiné věci, to jste si asi také tím prošel, ale přece není logické, aby prodejna obuvi byla zavřená, hobbymarket běžel, není to spravedlivé, jak jste říkal, a není to ani proporcionální a není to logické. Takže jestli můžu tyhle odpovědi. Kdybyste byl ještě tak hodný třeba i v rámci rozpravy, abych mohl zareagovat, abych vám pak vám třeba řekl, jak se rozhodnu. Byl byste moc hodný, děkuji moc.

