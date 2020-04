Senátor Wagenknecht: Cestovní ruch bude veliký problém dlouhodobě

reklama

Děkuji, paní předsedající. Ještě jednou dobrý den, paní ministryně. Já, jenom za mě, já chápu, že tenhle sektor je opravdu jeden z těch nejproblematičtějších. Jakoby opravdu cestovní ruch bude veliký problém dlouhodobě, je to sektorové, vlastně i celosvětový problém, který budeme řešit. Nicméně já zopakuji a tady podpořím paní senátorku Seitlovou, co ona říkala, já si myslím, že opět vytloukáme klín klínem a vyvoláváme nějaké napětí mezi dvěma skupinami obyvatel. Ti, kteří byli, dejme tomu si nějaké peníze ušetřili a zaplatili si dopředu nějaké zálohy na zájezdy, třeba měli i nemocné děti, nějaké respirační problémy, je to fakt citlivá věc. A já zopakuji jenom tu věc, kterou jsem říkal a budu to říkat u každého zákona, který bude stejný. Pokud pan vicepremiér Havlíček říká, že má bilion korun, aby podpořil ekonomiku, pokud to opravdu není jen dezinformace, já si myslím, že je, tak 3 miliardy, pokud tady se o nich bavíme, plus minus, zkuste zvážit to, abyste ty peníze poskytli a nějaký program udělali. Protože opravdu tady, já si tedy ani nejsem jistý, jestli i tohle pomůže, protože ten sektor, pokud bude stát tři čtyři pět měsíců, tak si myslím, že to bude velice těžké. Já ještě i zmíním, mluvil jsem s panem náměstkem, já chci být i vstřícný vůči vám, klidně pojďme se o tom bavit do budoucna, já chápu, že tady něco slibovat je velice těžké. Na druhou stranu je pravda, že tenhle ten sektor, kromě těch velikých cestovek, které mají velké budovy, má ten output, ten únik z toho podnikání jednodušší třeba než maloobchod, který má veliké zásoby, kterých se nezbaví. Když zkrachuje zkrátka prodejna s něčím, tak ta opravdu má větší problém jako ukončit. Neříkám, že by někdo měl končit, nechceme, aby končili, ale fakt ještě jednou jestli byste mohla zareagovat, jestli nějaký program nezvažujete. Opravdu ho velice zvažte.

Opravdu ho velice zvažte, ale já to zopakuji ještě jednou. My se i známe, já nechci, aby to bylo negativní vyznění, ale toto je opět nástroj vlády, která někam něco přenáší, vyvoláváme emoce mezi lidmi a mezi skupinami lidí. A na rovinu, já si myslím, že ani nevyřešíte cestovky. Tímhle tím se možná pouze oddálí v čase o nějaký měsíc dál jejich jakoby řízený blížíc se krach. U většiny z nich. Takže nechci tady být emotivní, negativistický, ale je to špatně... pokud má pan Havlíček, a říká, bilion korun, tak ať těch 1000 miliard, 3 miliardy vezme, pokud to je takový velký problém, ať je na to dá. Já si myslím, že to je, vzhledem k tomu, že to je zásadní sektor, o kterém jsme se bavili, že pak když vypadne, má velké nedozírné dopady, tak v těch 1000 miliard korun, které máte, dejte 3. Já vás o to prosím, děkuji.



