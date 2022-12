Senátor Wagenknecht: K čemu to je, když se evidují pouze hotovostní platby?

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové.

Jenom doplním kolegu Goláně, protože hodně věcí už tady padlo. U toho projektu i u začátku jsem byl, když se to nějakou formou uvažovalo na ministerstvo financí, a tam byl ještě jeden projekt, který má smysl, tzv. párování faktur. To je věc, která je logická, která opravdu je efektivním kontrolním mechanismem, když někdo chce podvádět, vystavovali falešné faktury, které se dávaly do účetnictví, pak se stornovaly atd.

Systém funguje dál a je efektivní, celosvětově užívaný, logický, on-linový, nic nestojí, je fakt efektivní. K tomuto samotnému bych zmínil k určitým reakcím, které tady padly, co tady říkali předřečníci. Jedna věc k těm auditorům. Auditoři tady nejsou od toho, aby optimalizovali výsledky hospodaření nějaké společnosti, oni mají ověřovat ty výsledky. Optimalizují samozřejmě podnikatelé, je to legitimní věc, pokud to není zákonný protiprávní krok. Ano, na druhou stranu, já, proč bych měl platit daně státu, který neposkytuje služby, které bych chtěl. Naopak, když nemusím, je to moje věc a je to správně podle mě. Tak to je, když se dodržují pravidla.

Nicméně když tady padají nějaké názory, že ten systém jakoby má zlepšovat fungování podnikání, aby se neobcházely dostatečně, tak dvě věci, které bych řekl: jak jsem říkal, já jsem u toho projektu na začátku byl velice krátkou dobu, pak jsem odmítl podepsat zakázku bez soutěže na tento systém. Pan ministr poslal nějakého svého kamaráda, ten mi říkal: „já to udělám za 50 milionů.“ Říkám – to neuděláš, musíme soutěžit.

„Tak to uděláme jak?“

„Tak 2 miliony jsou zakázky bez soutěže.“

„Tak za 2 miliony.“

„Ne, neuděláš. Ministerstvo musí mít nějaká pravidla, zakázka se dává nad 200 tisíc jakoby...“

„Tak za 200 tisíc.“

Tak jsem toho člověka vyhodil z kanceláře. Pak nakonec jsem byl stejně odejit já, člověk tu zakázku realizoval, přípravy. Co se stalo několik let potom? Souhrnná zpráva NKÚ, která se vyjádřila k celému projektu EET, mělo by to tady padnout, přečtu jenom headline, nebudu číst celou zprávu, bylo by to na dlouho: „EET zakázky byly předražené o desítky milionů a nezákonné, zjistil NKÚ.“ A tady bych k tomu systému mohl číst o tom celém průběhu, jak to probíhalo. Softwarová základna – 60 milionů v jednacím řízení bez uveřejnění. 184 milionů – opět, jednací řízení bez uveřejnění na hardware. A tak dále. Takže když tady někdo chce moralizovat podnikatele touto formou, kdy zkrátka v té formě, jak bylo realizováno, se to dělalo opravdu – já se omlouvám, ale ne, já to slovo neřeknu – ne úplně čistě.

Tak potom jako kde jsme? Stát přece by měl být ten, který je ten čistý a který ty věci dělá správně. Už tohle pro mě, jako podnikatele, je demotivace, kde se nějakou formou neefektivně využily stovky milionů korun na něco, co má fungovat. A teď velice krátce k tomu, proč já jsem také pro to zrušení toho samotného systému. Ten systém je na nic. A řeknu jednoduchou věc. Já s tím mám soukromou zkušenost, protože spoluvlastním jednu společnost, která se zabývá maloobchodem a tržbami. Museli jsme nakoupit ty terminály, stalo to velké peníze všechny. Mně by nevadilo to používat dál, ale k čemu to je, když se evidují pouze hotovostní platby? A na rovinu, každý krám to má jinak. Některá provozovna eviduje polovinu elektronicky, polovinu hotovostně. Někdo to má více, někdo méně. K čemu tedy státu jsou?

Probírali jsme to na hospodářském výboru. Stát by si mohl od bank vyžadovat konkrétně i bezhotovostní tržby všech podnikatelů, ale to je nereálná věc. A abychom sčítali jablka a hrušky, k čemu mi je, když vím, že třeba některá prodejna funguje spíš onlinově, v nějaké fázi, a ne hotovostně, tak ji evidujeme, jak ji evidujeme. K čemu stát potřebuje? Poslední věc, kterou řeknu, a to jsou rizika zneužití dat. Neříkám, že jsou zneužívaná, ale mohou být zneužívána. Dejme tomu, že nějaký ministr, který má v gesci tyto data, má úředníky, kteří na něm jsou závislí. A zároveň podniká v nějakém odvětví a tyto agregovaná data by mohl vidět.

Když se tenhle systém zaváděl, já vím, jak hodně se diskutovalo například v Německu, tam taky tu evidenci nějakou formou mají, ale každý spolkový stát to má oddělené, aby to nebylo celkově propojené na jednom místě. Takže jenom k tomu ty důvody, které tady jsou, abych shrnul: ten systém v tuto chvíli je zkrátka na nic, pokud odvedeme pouze část. A to celé číslo zkrátka nemáme. A ta druhá věc je, pokud chce někdo moralizovat podnikatele, tak dobře, ale ne formou, že stovky milionů korun neefektivně, nehospodárně a nezákonně utratí na něco, aby je kontroloval, a v praxi to vůbec nefunguje. Nebudu říkat příhody ještě z praxe, i u těch malých hospodských se s tím stejně dá nějakou formou pracovat. V uvozovkách.

Takže pokud tady by nefungovala ta druhá část podstatná, a to je ta kontrola, taková ta udavačská – jiná fungovat nebude v reálu – tak si to stejně nikdo nezkontroluje v reálu v praxi. Takže i to se mi nelíbí. Ta hlavní myšlenka toho, aby to v reálu fungovalo, je, na základě podnětů nespokojených zákazníků. A podněcování k udávání tady, myslím, bylo už za té minulé doby, které já jsem se již, 13 let jsem prožil v té době, ale nechtěl bych, aby se to opakovalo dál. Pojďme podnikatele motivovat pozitivně, pojďme jim zlehčovat práci, aby daně platili, pokud je to možné. A nastavovat sazby, které jsou adekvátní. A v době, kdy budou rádi, že přežijou tenhle příští rok, tak myslím, že tohle bude jenom jedna z dalších věcí, aby si oddechli trochu.

Děkuji za pozornost.

