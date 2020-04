Senátor Wagenknecht: Nemůžeme chtít, aby lidé čekali až do nějakého dalšího programu

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající, vážená paní ministryně,

já budu stručný, já jsem původně měl nějaký návrh, který nebudu podávat samozřejmě tady v rámci té dohody pozměňovacích, doplňovacích usnesení, což je logické, protože nikdo nechceme ani den zdržovat peníze pro ty potřebné. Já jenom navážu k té oblasti, kterou jste nakousla vy sama. Nebudu už tady opakovat to, co řekl výborně kolega Goláň, ty souběhy dohod a OSVČ nejsou vyřešeny, je to velký problém, prosím vás, abyste opravdu zvážila problém, abyste ho vyřešila. Ale za mě to, co jste nakousla, jsou ti dohodáři. Teď už nejenom ti pod 10 000, ale i ti nad těch 10 000. Minulý týden tady byla paní ministryně Maláčová, já jsem tady s ní řešil, nevyřešilo se, ošetřování člena rodiny pro dohodáře. Já nevím, jestli vláda už nějaký návrh má, kdybyste pak mohla jenom zareagovat, poprosil bych, v té obecné rozpravě, protože opravdu je to nejzranitelnější skupina, ti lidé zkrátka ze dne na den nedostávají práci, ani v rámci programu Antivirus nedostanou podle mého názoru nic, protože jsou zkrátka doma a není jim práce přidělována. Teď táhneme za jeden provaz všichni, ale fakt to je citlivá věc. Vy jste říkala, že nemáte zmapované skupiny, já jsem si právě mapoval, abych jenom věděl, o koho jde, konkrétní příklady.

Jsou to ty samoživitelky, které nemáme, ani to OČR, ani v tuto chvíli kompenzaci dohod, které nemají. Příkladem jiným, který tady je, učitelé na částečný úvazek. Často využívaná procedura, mají 1/10 úvazku běžný standardní poměr a pak mají dohody, nebo to jsou třeba asistenti pedagogů, také mají hodně využívání dohod nad 10 000. Někdy i pod. Ale co je třeba taky zajímavé, to jsem se dozvěděl dnes ráno, jsou to zaměstnanci České pošty. Pošťáků velké množství funguje na dohody. Vzhledem k tomu, že se méně doručuje, tak velké množství pošťáků dnes nemá žádný z těchto vašich režimů, který by pokryl jejich náhrady na běžný život, na jídlo, na běžné potřeby. Takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Rádi vám to poskytneme, ty skupiny jsou zmapované. Co se týká těch, kteří jsou nad ty limitní hodnoty, podle propočtů, které máme, je to cca 150 000 lidí. To je nad 3000 u DPČ, nad 10 000 jakoby u těch DPP. Nicméně vy ta čísla máte. V tomhle si myslím, že je velice jednoduché říct paní Maláčové, aby vám ta čísla vytáhla a řekla teď hned, kolik to je lidí. Myslím, že se moc plést nebudeme, uvidíme. Já vás jenom prosím, kdybyste nám mohla říct, kdy nějaký návrh jim dáte, protože to jsou opravdu ti lidé, kteří v tuto chvíli jsou nejohroženější, na druhou stranu oni se budou hnát do pasti exekutorů, budou si půjčovat, když nebudou mít ani na základní lidské potřeby. Ještě zmíním jednu věc, která tady padla minule. Paní ministryně zmiňovala nějaký speciální způsob dávky, mimořádná okamžitá pomoc. To nefunguje. Já jsem si to ověřoval u matek samoživitelek, nefunguje. Většina, která podala žádost, nedostala nic. Paní ministryně říká, že to bylo 25 lidí za den. My se tady bavíme o 100 000+ lidí za den. A ještě jednou zopakuji, pokud i vláda má tady zaměstnance, dohodáře, kteří jsou dnes doma, Česká pošta, je to příklad, který je jakoby konkrétní, přece nemůžeme chtít, aby tito lidé čekali až do nějakého dalšího programu, který bude, já nevím, jestli to vůbec legislativně stihnete, kdy to předložíte, ale já si myslím, že do konce měsíce to asi není možné, nebo třeba to nějakou formou uděláte. Zkuste nám dnes jenom říct, jestli třeba v úterý vystoupíte po vládě, řeknete nějaký návrh toho postupu, jak těmto lidem pomoci. Teď fakt nehrajeme politiku žádnou, teď táhněme za jeden provaz. Rádi vám s tím pomůžeme, jakékoli návrhy, ale mně tohle osobně vadí nejvíc, proto to tady zmiňuji. To je tak citlivá oblast lidí, matky, které mají 3 děti, chodily uklízet nebo cokoli, otci jim neplatí výživné, ti jsou také v této skupině. Nechci to přehánět, ale opravdu já o tom mluvím už podruhé, poprosil bych vás, dejte nám nějaký závazek, kdy přijdete s nějakým návrhem, abyste tuto skupinu, která je nejohroženější podle mého názoru, bez jakékoli podpory teď, vyřešíte.

Děkuji.

