Senátor Žaloudík: I nezranitelní borci jsou velmi zranitelní, když náraz je dostatečně silný

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, nic expertního ode mě nezazní. Zákon je řádně cizelován téměř k dokonalosti. Ale já jsem se chtěl přihlásit za tady zmíněné důchodce se základním vzděláním, které mám, abych mohl mít ta další. A my všichni, abychom nebyli dezinformátoři a demagogové a ohlašování k tomu nově vzniklého Úřadu pro dezinformace, tak se zcela přirozeně musíme ptát, na co už se tedy přede mnou, vítr z plachet mi vzal pan kolega Kos, to znamená, jak je to s tou schopností ty ceny eventuálně ovlivnit na té úrovni už tvorby? Případně prodeje. Protože stát je v tomto laskavý, dokonalý a už naštěstí dva roky nemusím mluvit za sociální demokracii. Jednak že odešla do dějepisu, a jednak že sociální už jsou úplně všichni. Teď demokrati pochopitelně také, takže ta prevalence je teď jasná. Ale stát je velmi laskav. Stát o korunu padesát uleví ze svých zdrojů, protože stát a vláda určitě produkuje obrovské množství peněz, tak ti uleví korunu padesát a vzápětí je na pumpách tři koruny čtyři koruny nahoru. Stát nepochybně navýší i prostředky, a o tom se bude jednat v dalším bodě, na prevenci, což některé firmy, jako nejmenovaný Pfizer, zhodnotí tak, že meziroční zisk bude 1380 %. A můžeme se bavit dál a dál. Už několik let se bavíme ve státní komisi pro sdělovací prostředky, že jsme skutečně na prvním místě a vynikající v těch nejvyšších cenách telekomunikačních nákladů. A určitě závidíme těm, kteří jsou na posledním místě, třeba Polsko, že jo? To mají nejlevnější.

Takže tam zřejmě bude zakopaný pes více. A nejenom v tom, co zase pracným schvalováním dokonalého a ještě dokonalejšího zákona s distribucí na zranitelné a ještě zranitelnější a nezranitelné dokážeme. Protože to je proces nekonečný. A v zásadě povede ke zvyšování daní, zvyšování nákladů. Pokud tedy přímo státní činitelé neodpracují něco ve volném čase lopatou. Já si myslím, že hlavně potřebujeme odpověď na to – a já nemám primární názor, protože se nemůžu dopouštět dezinformací – jak je to s těmi našimi cirkulacemi a prodeji energií. A teď vůbec nezmiňuji vliv Vladimira Vladimiroviče. Zmiňuji jenom to, na co máme přímý vliv nebo naše protekce ze strany Německa. A tam je, myslím si, že je potřeba začít, abychom věděli potom kolik, komu a jak je třeba přidat. Protože ta zranitelnost je jenom otázkou síly nárazu. On zranitelný je leckdo. I nezranitelní borci jsou velmi zranitelní, když náraz je dostatečně silný. A myslím si, že lidi nemůžeme strašit, tak alespoň zkusme nějakou analýzu. Já se možná o tom budu bavit i v tom dalším bodě, protože to, co v současné době chybí, jsou zejména ta východiska té analýzy a rozdělení na část A, kterou můžeme ovlivnit, rozdělení na část B, kterou nemůžeme ovlivnit. A z toho plynoucí věc, kterou musíme nějak zaplatit, pokud jde z čeho. Takže tak to vidím z pohledu důchodce se základním vzděláním. Děkuji.

Prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. BPP



