Senátor Žaloudík: Nám je jedno, kdo pochrchlává. Nám jde o ty, kteří projdou špitálem, aby je nezahltili

Opět jsem nedodržel slovo, vážený pane předsedo, zařekl jsem se, že dnes nebudu říkat nic, byl jsem vyprovokován tím, že vlastně to neodsypává, těch 15 bodů, co máme projít, nebo 16, ale že se asi musíme tak nějak k té situaci v té vládě...

Já bych třeba mohl v některých bodech hodně souhlasit s váženým kolegou, vaším prostřednictvím, panem senátorem Horníkem, kdyby se to trošku tak jako netýkalo celého světa. On ten svět se maličko zbláznil, posunul. A ta medicína teď zůstává úplně ve vleku. O tu medicínu tak moc nejde, půjde o ni čím dál méně. Většina z vás měla na střední škole biologii, tam vás učili o růstu Gompertzovy křivky, podle toho se vyvíjí v životě sexuální aktivita, ambice představitelů, růst hrabošů, růst kvasinek a všechno. Takto se vyvíjí samozřejmě i infekce, epidemie i promořenost, to je taková ta S-křivka, kde jsme teď v té stacionární fáze, dostáváme se tam. Nesouhlasil bych, vaším prostřednictvím, s Honzou Horníkem v tom, že nemáme data, máme naprosto přesná data o naprosto nepřesných definicích. ÚZIS a vážený kolega, pan profesor Dušek, hned v prvních dnech nastavili software, kde je naprosto jasné, hlásí se tam, kolik máme lůžek na ARO, kolik máme nemocných na ARO. O to jde.

Nám je v zásadě jedno, kdo pochrchlává, takhle vám to řeknu. To je vám v zásadě jedno, kdo se doma přes čaj propije ke zdraví. Nám jde o ty, a to jsou desítky, případně nějaká stovka, kteří projdou špitálem, aby nám je nezahltili. To se neděje, rezerva je tam obrovská v současné době, jak na dýchačích, tedy na ventilátorech, pardon, tak v tom ostatním. Je dobré poslouchat profesora Černého, profesora Balíka, ti hoši se setkávají dnes a denně, včetně ÚZIS a data máme perfektní. Kdo si sáhne na webové stránky ministerstva, i z dneška tam bude vidět, jak se co kde ohýbá, dokonce mě překvapilo, že tam jsou i různé respirátory, jak byl přiděleny do krajů apod. Na druhé straně bych nesouhlasil se světovými statistikami, kde pořád je uváděno, že v Indonésii, což víte, několik set ostrovů a 140 milionů obyvatelů, tuším, je jeden případ a není tam žádné úmrtí, stejně tak na Nové Guinei je definován jeden případ. Takže víme, že asi data nebudou přesná, mě uchvátilo, když se ví, že včera v Íránu třeba onemocnělo dalších 14 lidí, kdo si dovede představit Írán, tak ví, jak těch 14 se počítá. A správně pan kolega řekl, že někdy i v krajích to nemusí být přesné. My s panem profesorem Duškem vedli docela zajímavou debatu o tom, co je to úmrtí na koronavirus, jo? Protože kdo vypisoval úmrtí oznámení, tak ví, že je tam základní příčina onemocnění, bezprostřední příčina onemocnění, jsou tam komorbidity, u těch diagnóz se míchají. A většina pacientů, zejména starších, seniorů, k nimž já se blížím a taky tak jednou umřu, končí potom na nějakou formu zápalu plic, nemusí to být intersticiální virová a může to být jakákoliv jiná pneumonie. Takže jenom bych upozornil, a Česká televize se samozřejmě zbláznila, ta se naprosto zbláznila, protože dělají 24hodinový speciál. Já vám navrhnu tento speciál, v České republice je 90 tisíc nádorů ročně nových, 30 tisíc pacientů umírá. My jsme pyšni na 60 tisíc, co vyléčíme. 30 tisíc umírá, to je 80 denně, to je jeden každých 20 minut. Představte si zprávy ráno v 6 hodiny, kdy oznámí, vážení spoluobčané, už nám umřelo od půlnoci 18 občanů a čekáme v 6:20, že umře další, teď nám hlásí ze Vsetína, že umřel pan Novák ve Vysokém Mýtě, v 8 hodin to bude o dalších 6 více. Dovedete si to představit? A k tomu se dá říkat, že ti pacienti mají chodit třeba pro rohlíky s vlněným sáčkem, protože jinak ty karcinogeny třeba z toho plastu by je mohli ohrozit. Dovedu si představit jakoukoliv fámu. 300 lidí umírá v České republice denně naprosto přirozenou obměnou, někteří samozřejmě na dálnici, někteří s nožem v zádech, ale drtivá většina tím, že prostě jsou staří, to je ta obměna, 100 tisíc lidí se rodí v České republice, 100 tisíc umírá, proto jsme pořád něco malinko plus nad těmi 10 miliony. Takže toto všechno jsme nekomentovali. My jsme ani nekomentovali v lednu to, že jakási hygienická norma říkala, že 1860 nakažených při jakékoliv viróze na 100 tisíc zavdává příčinu třeba k omezování návštěv v nemocnicích a další věci, to se stalo už koncem ledna ve 3 krajích, kdy probíhala chřipková epidemie. 1860 na 100 tisíc je 18 tisíc jeden milion a je to 186 tisíc na 10 milionů, dovedete si představit z 186 tisíc COVID? To bychom se zbláznili tady. A to je hygienická norma proto, abychom zvážili, jako ředitelé nemocnic, omezení návštěv a podobné věci, takže to je každoroční rutina, zeptejte se lidí na ARO, no tak samozřejmě, že mají práci na ARO, samozřejmě, že běhají kolem ventilátorů. V sezónních obdobích a když se nakumulují pacienti do jednoho špitálu, tak jak to bylo v severní Itálii, kterou tedy velice bedlivě sledujeme, ale sledujeme taky provincii další, Basilicatu sledujeme, sledujeme Kalábrii a sledujeme jiné oblasti. A bavíme se samozřejmě s lékaři, třeba i s Monicou Silvestrini z Říma, která nám píše, ať pro onkologické pacienty uděláme nějaké schéma. A teď vám řeknu na konec ještě jednu věc, tím nic nezpochybňuji, nic, vláda se nemohla jinak chovat, protože svět se zbláznil, Česká televize se zbláznila. Ale teď jde o to to trošku normalizovat, čímž tedy nenarážím na přání prezidenta Husáka, který byl nadšený pro normalizaci, ale teď by se to docela už pomalinku hodilo, neboť se podívejte všichni teď na počítače na ministerstvo zdravotnictví, na tu křivku, je to asi 6. graf, jak se nám to hezky začíná ohýbat, moc drama se neděje. A ze svého ústavu, kde jsme měsíc, samozřejmě testujeme, operujeme pořád, my nemůžeme odkládat onkologické pacienty, 200 ozařovaných denně, 20 operovaných denně, asi 250 chemoterapií denně, ty lidi tam pořád proudí. Tak jsme se konečně po měsíci dobrali ke 2 pozitivním COVIDům, testujeme si to sami, protože máme svoje PCR laboratoře, ke 2 pozitivním, a ti jsou, oni až na tu rakovinu jsou jako zdraví. Oni znervóznili, když byli najednou pozitivní, že jo, jinak mají jenom tu rakovinu, takže rakovina už nikoho nestraší v současné době třeba, mrtvice. A tudíž podporuji to, co říkal včera pan docent Balík v televizi, prosím vás, nechte nás taky trochu v tom zdravotnictví se starat o ty ostatní. A myslím si, že ti, co omezovali nějak nadměrně provoz, že proto už teď není důvod. Možná pro to byl, ta nezkušenost, vyděšenost ze všeho a hlavně ten příklad světa, který blbne nahlas, napříč, takže něco za tím bude ještě dalšího, a není to jenom medicína, virů je celá spousta a s viry tu budeme a přežijí nás. Ujišťuji vás, že všechny vás přežijí mikroby, i lidstvo patrně. Tak nezlobte se, že to bylo takové emoční, já jsem se nechal vyprovokovat, děkuji. A už potom se nebudu hlásit.

