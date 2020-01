Senátor Žaloudík: Novela nereaguje na aktuální potřeby a stav České republiky

Vážený pane místopředsedo vlády, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.

Skoro si nedovedu představit nikoho, kdo by nebyl pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v této zemi, takže by to opět mohla být Národní fronta... A proč tomu zatím tak není až do toho rozhodnutí? Musím odpovědět napřed na dvě otázky, a ty se všechny týkají toho stanoviska výboru pro zdravotnictví, protože já se potom přihlásím se svým vlastním příspěvkem. Ten bude obsáhlejší. První otázka, je-li výbor pro zdravotnictví a sociální politiku vůbec nadán schopností nebo pravomocí se k těmto věcem vyjadřovat. Jednak z důvodu zapomínaného důvodu kompetenčního zákona, který má původ v roce 1969 a pak je neustále občerstvován. A to je, že ministerstvo, také Ministerstvo zdravotnictví, nejen Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale také Ministerstvo zdravotnictví má odpovědnost nebo gesci v oblasti vědy a výzkumu, nebo výzkumu, vývoje a inovací lépe řečeno, v oblasti zdravotnictví. Tak to je taková povinnost, tak to nemůžeme zanedbat.

Druhá věc je, proč zlobíme, když jde vlastně o menší úpravy a úpravy ve smyslu metodiky 17+. Já musím ujistit, že v praxi jsme nikdy nehleděli jenom na to, co asi chybně Rada pár let aplikovala, to je to sčítání, a že korekce metodiky, to si nepřečtete ze zákona, tam je asi vysvětleno tam v jedné větě, že dojde ke korekci metodiky. Jsou tam i další věci, o kterých se tolik nehovoří. Je tam i věc systémových projektů, které nemohou projít veřejnou soutěží a bude o nich rozhodnuto v Radě vlády. Jsou tam i některé body, se kterými nelze souhlasit z procesního hlediska až po ten bod, že se počítá s nabytím účinností novely k lednu 2020, což už bylo.

A toto všechno nejsou důvody, proč výbor se tím zabýval. Výbor se tím zabýval proto, že má v živé paměti rok 2016, kdy z tohoto místa místopředseda vlády, který měl portfolio péče o vědu, výzkum, pan doktor Bělobrádek, tehdy sliboval celému plénu, že už do konce roku dojde k té skutečné novele, protože ta letní novela odrážela asi 2 paragrafu přenosu, transpozice z pravidel spíše účtařských z Evropské unie. A teď vás všechny musím informovat, v tomto zákoně figurují 2 agentury. GAČR – Grantová agentura České republiky a TAČR – Technologická agentura České republiky. A protože nic nelze skrývat, tak od roku 2013 usnesením vlády vznikla Agentura zdravotnického výzkumu, kde se otáčejí ročně stovky milionů, mnoho desítek projektů v 9 sekcí. Funguje takhle 7 let, a ani v té novele o tom nenajdete ani čárečku, nenajdete tam ani čárečku o specifikách zdravotnictví, protože výzkum mostných konstrukcí kvasinek, růstu salátu a blaha léčby pro paní Novákovou se zásadně liší z hledisek právních, etických, informačních, finančních všeho dalšího.

My jsme o tomto podrobně diskutovali i ve výboru, přišel k tomu místopředseda a říkal: "Toto je jenom taková ta novela, která není novela. To je taková ta menší novela. Teď přijde ta pravá novela." Ta nepřišla. Teď je tady jakási novela a už víme, že cirkuluje další návrh novely, který už je i proškrtán, jednal o se o něm třeba 15. 1., měla přijít na přetřes v dubnu v květnu. A tak jsme si vzpomněli na to staré pořekadlo z jihu Evropu – Que usque tandem abutere patientia nostra! Jak dlouho ještě budete zkoušet trpělivost a přiznáte, že i ve zdravotnictví se děje výzkum, věda a inovace alespoň v jedné větě. Protože mnohé, co diskutovali, já se k tomu potom vyjádřím, a skutečně to není jenom na poradním orgánu, tedy Radě vlády, které předsedá pan premiér, a já si váží toho, že už o tom nediskutujeme pouze s ministerstvem školství, ale minimálně s místopředsedy. A ten překládal ten návrh pan předseda vlády. A určitě chtějí, aby nám to odsypávalo více.

Tak jsme si říkali, že by se mohla nachystat ta skutečná novela a že tohle to se dí zamítnout už proto, že k prvnímu lednu to stejně do účinnosti nedáme, jak je psáno. Já vím, že je to formalita. No a já už teď přečtu ten závěr a pak ještě řeknu, že se sám přihlásím a asi budou stát dva návrhy proti sobě, tedy podpořit a zamítnout, když nebose to nerozhodlo, tak bych rád přišel s takovým velmi pragmatickým jednoduchým neiritujícím pozměňujícím návrhem. Ale teď to, k čemu se usnesl výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, který je nadán právem v oblasti zdravotnictví do těchto věcí mluvit, je tento: "Doporučujeme předložený návrh novely zákona 130 z roku 2002 zamítnout jako velmi neúplnou a pouze technickou úpravu, navíc i s formálními nedostatky, která nereaguje na aktuální potřeby a stav České republiky. Zároveň je po letech čekání třeba po vládě žádat urychlenou přípravu komplexní a potřebné novely tohoto důležitého zákona, který může významně ovlivnit budoucnost České republiky v rozvoji výzkumu, vývoje a inovací."

Děkuji.

Prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Žaloudík: I pohled do ucha je černá díra Senátor Žaloudík: S únikem zdravotnických dat moc žádné průšvihy nikdy nebyly Senátor Žaloudík: Jediné, co si ekonomicky vykoledujeme, je zvýšení cen Žaloudík (ČSSD): Syndrom strachu z krachu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.