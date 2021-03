Senátor Žaloudík: Vstupujeme do viruvěku. To je tak úžasně regulační nástroj, že škoda toho nevyužít

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Tento zákon se dvojtématizoval. Slibuji, že budu mluvit k tomu druhému tématu, k tomu prvnímu jen tolik ke kvótám, že si myslím, že v otevřeném světě by to byl příliš troufale romantický nápad, který neustojíme. Protože jsme v současné době v uzavřeném světě, tak se o to mnozí pokouší, a nepochybně je cílem fertilizace, což je oplodňování zejména dotacemi.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3419 lidí

Ale každopádně si myslím, že když spějeme k tomu světlu, k té Evropě regionů někdy pro naše prapravnoučata, tak si myslím, že to není namístě a já určitě pro kvóty nebudu, ale to bude jedna jedna osmdesátina tady tohoto vyjádření.

Ale k tomu druhému. Tady mám pocit neuvěřitelné zrady na vlastním mateřském výboru a neúcty ke všem úžasným lidem počínaje panem kolegou Kantorem a všemi dalšími, kteří se vyjádřili, že by tedy chtěli, kdyby zůstalo vše při starém, a zase chodily takové ty dvojkontroly a trojkontroly, a že by se tak v nerozborné jednotě účastnil na všem jednak Státní zemědělská a potravinářská inspekce a jednak Krajská hygienická služba. A to musím říct, zdržel jsem se, ale tady budu asi tedy proti tomuto pozměňovacímu návrhu, protože je to v zájmu hygienických služeb. Tady zazněla velmi troufalá hypotéza, ale velmi odvážná hypotéza, skutečně mě překvapila po těch 10 letech spolupráce ministerstev, o součinnosti, ano? To je skutečně hypotéza na úrovni toho, že když vyměníte roušku a místo toho dáte respirátor, tak že virus bude mizet. To jsou velmi silné hypotézy. A také víme, že se 20 let nesešly 100 metrů od sebe ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí, mají to v tom metru ve věci zdravotně-sociálních služeb, víme, že univerzitní nemocnice se nepodařilo řešit mezi školstvím a zdravotnictvím, ale tam je vysvětlení, že mezitím je řeka, což je pochopitelně náročnější. A tak já vůbec nemám žádné iluze, ale ani sebemenší iluze, že by se podařilo kdykoliv v budoucnu dosáhnout tomu, aby ministerstvo třeba zemědělství, kde poměry neznám, tam jsou lidé určitě úžasně vstřícní a mnoharozměrní, bylo schopno domlouvat s ministerstvem zdravotnictví tak nicotné věci, jako je koordinace dvou celků v rámci jedné činnosti. Ale vycházím z jakýchsi obav a péče o hygienické služby. Ono to rozbití začalo už za památného bakaláře Šnajdra, který potom prasečí chřipky nám vysvětloval v televizi, jako teď vysvětlují zase další Šnajdrové, a šlo to až k tomu, že jsme si trošku rozbily tu hygienickou službu, nemáme tam lidi, máme tam něco kolem 70 hygieniků, ale pozor, část z nich jsou inženýři, což je bezvadné, inženýr může být mnohem dokonalejší v těch věcech. Jsou tam magistři, nejsou to jenom MUDr., ale pak jaksi chybí ten argument, že to musí mít v rukách ti lékaři všichni. Navíc máme z atestovaných hygieniků, už jsem se přesvědčoval, že ročně atestují jeden až dva, a to ten dva byl v závorce. Takže tam nemáme žádný nárůst. Víme, že se říká, jak se nestíhá to či ono, a jsem zcela přesvědčen, že po COVIDu-19 přijde řada dalších virů, protože vstupujeme do viruvěku, a je to tak úžasně regulační nástroj, že škoda toho nevyužít.

Hygienická služba bude mít mnoho, mnoho práce a nejsem si tak úplně jist, jsem přesvědčen o tom, že mají chodit do školských stravovacích zařízení, do stravovacích zařízení do domovů důchodců, do těch hromadných, o tom jsem přesvědčen, to nikdo nezpochybňuje, ale nejsem tak přesvědčen, že v popředí jejich zájmu mají být provozy a jak se obracejí řízky a jestli je tam dostatek oleje spáleného, nespáleného, a tam či on jde u přehrady, až se otevřou nějaké stánky. Takže jsem si myslel, že ta praxe, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce má docela potenciál, je akreditací na to, aby leccos zařídila, má tam znalé lidi z oboru chemie, biochemie, výroby potravin a další, takže je to účinná pomoc a skoro jsem čekal, že hygienická služba přijde s kyticí díky a jak je na Moravě zvykem, dvěma lahvemi bílého s díky, že se na tom chtějí takto účastnit, protože mají svých starostí dost.

Prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tady s překvapením zjišťuji, že je to naopak, že se teď dělíme na ty, co jsou podporovači a jsou odpírači, přitom jde skutečně jenom o to, aby ty kontroly probíhaly, a tam, kde je jakékoliv zdravotní riziko, podezření, tak samozřejmě vstupuje ta hygienická služba, to nikdo nezpochybňoval. Teď jsem v rozporu, jestli střílím do vlastních řad, jako že všechno mají zařídit ti doktoři, anebo jestli mám ty doktory chránit před tím, aby zařizovali to, co stejně nestíhají, a zrovna v hygienických službách je jich docela málo a v nejbližších letech toho ani víc nebude. A přitom jde o ten jeden cíl, aby jaksi se kulturně ne vyráběly, ale distribuovaly potraviny bez velkých rizik, a když dojde k nějakému průšvihu nebo riziku, tak aby tam bleskově, nejlépe během minut vstoupila hygienická služba. A ten argument, že proč do toho vrtáme teď, když je doba zlá a nová, no tak, nevšiml jsem si žádného úseku, kde by se teď nevrtalo docela výrazně. Pokud vím, tak do 40miliardového dluhu se zavrtalo ve směru na 500 miliard, že ano? A navrtalo se úplně do všeho. Takže možná, že je doba vrtací, kdy tady tyto drobné změny mohou pomoci. A docela bych to tady přednášel všecko pyšně, ale jediný mindrák mám vůči kolegům ze zdravotního výboru, kteří to také myslí hezky, chtějí, aby zůstávala ta kvalifikace, hezky si tam souzníme, a tady ten názor, jestli to má zůstat na domluvě a jestli budeme ověřovat hypotézu, že ministerstva se domluví, anebo jestli se to postaví tak, že hromadné provozy, hygienická služba plus všechny oblasti, momenty rizika, samozřejmě hygienická služba zdravotní. A ten zbytek obrovské kapacity státního úřadu zemědělského a potravinářského, který umí věci zařizovat, jak prokázal v minulých letech. Ale samozřejmě že by to bylo nejhezčí na potřepání rukou a za potlesku a že by nás to až tak moc nemuselo zajímat. Ale mě tedy hodně tady pobavila a donutila mě k vystoupení ta hypotéza o úzké a dokonce předběžné spolupráci s ministerstvem, než se tvoří zákony. Věřím, že tomu bude v budoucnu jinak a hodně si to přeji a děkuji za pozornost. A samozřejmě podpořím to nekvótování a podpořím variantu sněmovní, tzn. takové té úpravy, jak si myslím, ve smyslu rozumu, ač proti bratřím. Děkuji.

Psali jsme: Covid? Ukažte lidem celou pravdu. Žaloudík v ČT vytáhl úplně jiná čísla Zkus mozek, milý Lojzo, napsal Žaloudík. Přišel mu hnusný mail Partie, jakou jste ještě neviděli. Flégr strašil kolapsem zdravotnictví, Žaloudík mluvil o emigraci Nakonec budou děti udávat rodiče, že nenosí roušky. Senátor Žaloudík má velké obavy. A nepěkné informace z oboru o Prymulovi a jeho chybějící prověrce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.