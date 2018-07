Senátoři STAN: Obecní politici mají právo vědět, kdo si prohlíží jejich citlivé údaje

„Senát byl u střetu zájmů přehlasován poslanci a logicky jej proto napadáme pro neústavnost před Ústavním soudem. Zákon byl šit horkou jehlou, je nekoncepční a odrazuje občany od účasti v komunální politice. Zatímco Andrej Babiš si svůj majetek schoval do svěřenského fondu a má takříkajíc vyřešeno, desítky tisíc slušných občanů jsou podrobováni byrokratickým pravidlům, zákon je nutí majetkově se obnažit před svými sousedy a mnozí kvůli tomu už nechtějí znovu do obecních zastupitelstev vůbec kandidovat,“ uvádí místopředseda Senátu Jiří Šesták (STAN).



„Problémem schváleného zákona je, že komunální politici musí i po schválení poslanecké verze nadále strpět zveřejňování svých oznámení o příjmech nebo držení cenných papírů. I komunální politici mají právo na ochranu svého soukromí a mají právo vědět, kdo má přístup k jejich citlivým osobním údajům. Požadavek, aby neuvolnění členové obecních rad poskytovali stejné množství údajů jako uvolnění, je zcela neproporční, zvláště když zvážíme, že za svou funkci neuvolnění pobírají zanedbatelnou odměnu,“ shrnuje konkrétní výhrady skupiny senátorů senátor Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj).



Senátory u Ústavního soudu zastupuje jakožto advokát předseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), které schválenou novelu výrazně kritizovalo v době jejího přijímání, Stanislav Polčák (STAN). „Každý má právo na ochranu svého soukromí, i komunální politik. Pokud se objeví pochybnosti, že majetek konkrétního politika nesedí, mají mít státní orgány dostupné údaje k dispozici. Anonymní prohlížení podaných oznámení a umožnění shromažďování těchto údajů komukoli ze státního registru však porušuje dle nás hned několik ústavních norem,“ uvádí advokát a předseda SMS ČR Stanislav Polčák.



SMS ČR dnes zároveň vyzvalo všechny současné komunální politiky či občany, kteří by jinak hodlali kandidovat do obecních (městských) zastupitelstev, ale veřejné obnažování svých majetkových poměrů je od podání kandidátky odrazuje, aby v zájmu dobrého rozvoje svých obcí a měst kandidátky do konce července podali, neboť pevně věří, že napadená ustanovení zákona Ústavní soud zruší. „Další možnost znovu kandidovat bude až za čtyři roky a my nechceme přijít o ty úspěšné a schopné, kteří si cení hodnoty svého soukromí. SMS ČR udělalo vše, co bylo v našich silách a snad brzký zásah Ústavního soudu vrátí rozum do pravidel o střetu zájmů,“ uzavřel předseda SMS ČR Stanislav Polčák s tím, že napadené části zákona porušují proporcionalitu mezi zájmem o transparentnost volených představitelů obcí a měst a legitimním zájmem na ochranu jejich soukromí, což nyní bude muset přezkoumat Ústavní soud.

JUDr. Stanislav Polčák STAN



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Jiří Šesták HOPB



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Michael Canov SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Cogan (STAN): Zase o krok otevřenější. Kraj zpřístupňuje svá data veřejnosti Krutáková (STAN): Vláda přispívá k vylidňování venkova a svými návrhy v tom bude pokračovat Rakušan (STAN): Nedopusťme, aby byl život v České republice opět šedivý Zákon o střetu zájmů se pro komunální politiky změní. Řada údajů však bude nadále anonymně dostupná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV