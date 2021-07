Senátorka Chalánková: Co podmínky vstupu ke školní docházce, pane ministře?

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové, vážené kolegyně. Spíše tak trošku zneužívám tohoto bodu, že bych chtěla oslovit pana ministra. Částečně to souvisí i s projednávaným bodem, který teď máme, více spíš s těmi zdravotnickými, ale nechtěla jsem je narušovat, protože byly poměrně napínavé. Chtěla jsem panu ministrovi připomenout, že jsme tady v Senátu přijali někdy v polovině května usnesení Senátu s č. 173, to jste možná v té době panem ministrem nebyl, nevím přesně, jak to bylo, a my jsme žádali po ministerstvu vyhodnocení efektivity testování ve školách školáků, tzn. vyhodnocení efektivity, k čemuž se došlo. Ten výsledek byl termínovaný nebo ta žádost do konce května, protože jsme odpověď v té době nedostali, tak v prvním červnovém týdnu jsme se k tomuto bodu vrátili a ministerstvo nám poslalo statistiky UZISUS s takovým průvodním listem, že dělali jsme to výborně a budeme tak pokračovat dál. Tak jsme spokojeni nebyli a přijali jsme nové usnesení, kde tedy termín nebyl. Přesto věřím, že pan ministr a ministerstvo nám pošle to, co dáváme, abychom mohli skutečně věřit tomu, že opatření, která ministerstvo chystá pro školáčky jako podmínku vstupu ke školní docházce a pro přístup ke vzdělání, které mimochodem tedy z Ústavy a Listiny žádné podmínky nestavuje, takže tato opatření budou přiměřená, odůvodněná a také přezkoumatelná. Důvěřuji panu ministrovi, že nám do příštího jednání Senátu skutečně to vyhodnocení efektivity a odůvodnění chystaných kroků pro školáčky ve školách zašle. Takže to je jedna věc. Jinak ty body, které jsme tady slyšeli, byly zajímavé, určitě k některým by se dalo diskutovat, ale tedy v takhle pokročilou dobu už asi ne. Dále bych jenom chtěla připomenout, že jsem ještě poslala jako lékařka, kterou znepokojují dotazy občanů ohledně očkování, a jsou ty informace takové rozkolísané, také dopis, zaslala jsem to původně panu premiérovi, protože v té době, kdy jsem to posílala zrovna, pan ministr toho dne žádný nebyl, ale pan premiér mi napsal, že na ty odpovědi nemá, že se mám obrátit na vás, takže tam jsou otázky, které se týkají informovanosti těch očkovaných lidí, jestli mají plné informace, jsou informovaní o tom všem, o očkovacích látkách, a dále, jestli jsou takto plně informováni také rodiče dětí, protože nesou zodpovědnost za svoje děti až do 18 let. Děkuji.

