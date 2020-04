Senátorka Chmelová: Bez příspěvku není více než 200 tisíc domácností schopno zaplatit nájem

reklama

Přeji hezké odpoledne, vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové.

Pobíráte přídavky na dítě? Příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči a chystáte se v dubnu na úřad práce s doklady o příjmech či nákladech na bydlení? Zůstaňte v klidu doma. V dubnu nic dokládat nemusíte a dávky vám poběží dále. Další dokumenty dodáte až za další 3 měsíce. Nebo je můžete poslat e-mailem i bez elektronického podpisu, poštou či hodit jen do boxu u vchodu u úřadu práce. To je citace z Facebooku paní ministryně Maláčové z 26. března. Tedy den poté, co jsme zde o tom mluvili a já jsem ji zde žádala, aby se to skutečně stihlo včas, to znamená od 1. 4. Zákon, který to ale umožňuje, projednáváme však dnes. A to bude ještě třeba, aby ho také podepsal pan prezident. Přijetí tohoto zákona považuji za naprosto klíčové. Vláda o této úpravě rozhodla svým usnesením 26. března. A jak Poslanecká sněmovna, tak Senát dělal vše proto, aby byla úprava přijata co nejdříve. Bohužel v čem je problém? Většina lidí je zvyklá podávat dokumenty pro výplatu dávek na další čtvrtletí hned na začátku toho měsíce, i když paní ministryně řekla, že podle zákona to je možné do konce, ale bohužel, jděte se podívat, jak to vypadá na úřadech práce prvního a druhého. Stojí se tam dlouhé a dlouhé fronty žadatelů o další čtvrtletí. Chci říci a osobně jsem byla na několika úřadech práce se podívat, tak bohužel i na začátku dubna se tvořily dlouhé fronty, stály tam maminky s dětmi, stáli tam senioři, všichni ti, kteří třeba nemají možnost se vlastně na úřady práce dovolat. A o tom jsem tady mluvila i minulou schůzi. A to mě právě v době koronaviru přijde velmi nežádoucí. Přijde mi také nešťastné, že se úprava tak zásadní věci, jako je právě státní sociální podpora, schvaluje až nyní, když bude je tolik lidí tak dlouho v nejistotě. Jen například příspěvek na bydlení pobírá v ČR více než 200 tisíc domácností, které bez něj nejsou schopny zaplatit nájem.

Komunikace vůči této ohrožené skupině byla, dle mého názoru, zásadně podceněna. To ostatně je vidět i v komentářích pod příspěvkem paní ministryně na Facebooku. Je jich tam více jak 2 tisíce. Příspěvek má 6,5 tisíce sdílení, ale odpovědi na otázky tam nejsou žádné. A já si kladu otázku – proč nebyla úprava toho zákona přijata včas? Vím, že 16. března napsala paní kolegyně, poslankyně z Prahy 10, Olga Richterová, otevřený dopis paní ministryni Maláčové k situaci OSVČ, úřadů práce, sociálních služeb vzhledem k opatřením ke koronavirové nákaze. V dopise se paní poslankyně mimo jiné také ptala, zda ministerstvo neuvažuje vyplácet například příspěvek na bydlení dle dokumentů dodaných za předchozí čtvrtletí, aby lidé nemuseli zbytečně na úřady. 20. března jsem já osobně volala na Úřad práce na Praze 10 a bylo mi sděleno, že se skutečně takové opatření připravuje a že nebude třeba čtvrtletně žádat o příspěvek na bydlení. 25. března jsme to projednávali zde. A já jsem pochopila vystoupení paní ministryně, že se to zvládne do toho prvního, ale bohužel se to nezvládlo. A tak i na začátku dubna se lidé shromažďovali před úřadem práce. Abych ale skončila pozitivně. Návrh zákona velmi vítám, jedná se skutečně o zásadní úpravu, která pomůže velikému množství lidí. Jsem také ráda, že pro ty, kteří se ocitnou v naprosto krizové situaci, je zde stále možnost žádat o mimořádnou okamžitou pomoc. A zde bych chtěla ocenit snahu ministerstva, že o této možnosti opravdu hodně informuje a můžeme ji naleznout hned na úvodní stránce webu Úřadu práce. Ráda bych ale upozornila, že není vše vyřešeno. Na rozdíl od paní ministryně si myslím, že je velmi dobře, že prošel pozměňovací návrh paní kolegyně Richterové, který umožňuje v červenci, pokud by byl ještě tou dobou i nadále omezen provoz krajských poboček úřadu práce, znovu využít automatického zaslání dávek dle předchozího čtvrtletí. Proč si myslím, že to je dobře? Protože řada z těch žadatelů jsou lidé, kterým se rozhodná částka nemění. A jsou to senioři, ti mají stejné důchody. To znamená, tady vidím velikou výhodu, že by skutečně nemuseli opět žádat, takže já to v tomto jako komplikaci nevnímám. O čem mám stále obavy, a mluvila jsem o tom už tady minule, ptám se, jak to všechno úřady práce budou stíhat? Mluvila jsem zde o přetížených úřadech práce, které z důvodu mimořádných opatření právě na ně bude dopadat a dopadá navíc další rozsáhlá agenda, takže by mě zajímalo, jak ta situace teď bude vypadat potom, co se odstartoval program Antivirus. Víme, že dlouhodobě existují veliké problémy s chybějícími zaměstnanci a jejich vysokou fluktuací. Nyní ale tu situaci považuji za kritickou, protože mnoho lidí je na dávkách státní sociální podpory existenčně závislých. Moje obavy panují zejména o seniory a matky samoživitelky či nízkopříjmové rodiny, které i v dobách mimo krizi jen stěží zaplatí nájem. Úřady práce se podle mého názoru teď stanou zcela klíčovými uzly státní správy v té době. A vláda by na ně měla soustředit svou pozornost, aby jim umožnila skutečně kvalitně, ale hlavně rychle a včas dělat jejich práci. Proto prosím, aby se i paní ministryně zaměřila na podporu zaměstnanecké politiky na úřadech práce, která tomu velmi pomůže.

Děkuji.

