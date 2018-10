Senátorka Dernerová: Šli jsme do zákona, který nebyl vůbec připravený

Já jenom na margo tohoto zákona. Vlastně tento zákon byl více méně také takovým jakoby - původním podvozkem bylo vlastně vzdělávání sester. A na to se naroubovala právě ta tradiční čínská medicína, které také s tím vzděláváním sester neměla vůbec nic do činění. Takže to je jedna věc. Druhá věc je taková, že nechtěli to vyučovat ani lékařské fakulty, ani fakulty nelékařské. Takže nebylo kde vyučovat tradiční čínskou medicínu. To byl první nonsens. Takže my jsme šli vlastně do zákona, který nebyl vůbec připravený a nebylo tady žádné prostě stanovení, jak to asi bude v následné budoucnosti vypadat.

Tradiční čínská medicína, já říkám, nejsem proti tomu, ale nemůže být v zákoně prostě se zdravotnickými profesemi. To prostě nejde. To, jak tady říkala paní poslankyně přede mnou, tak prostě by pak všichni chtěli být v lékařském zákonu. To prostě je nonsens. Neexistuje to nikde na světě. Proto vás žádám, prosím o podporu tohoto senátního návrhu zákona, o vyřazení tradiční čínské medicíny.

Uvědomte si, jak to dlouho všechno trvá. Když jsme to vlastně odsouhlasili v Senátu proto, že jsme říkali, nebudou tady prostě sestry, takže pak následuje dalších pět jednání, dvakrát v Senátu, třikrát je tady čtení, pak se to vrátí zpátky do Senátu. To se prostě vůbec jako nestíhá nic podstatného vytvořit a smysluplného. Proto apeluji na to, aby ty zákony prostě byly čisté a aby se prostě konsensuálně vytvářely. Protože pak v tom je hrozný zmatek a trvá to dlouhou dobu, než se dá ta smysluplná věc prosadit.

Děkuji.

MUDr. Alena Dernerová



autor: PV