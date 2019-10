Senátorka Hamousová: Na střeše brownfieldu se nedají instalovat fotovoltaiky

Hezké odpoledne všem, děkuji za slovo. Já bych jen ráda zareagovala, jak jsem zvyklá z praxe, na poznámku, kdy by obce měly být nebo chtějí být soběstačné ve výrobě elektřiny nebo v zásobování elektrickou energií z obnovitelných zdrojů. Když se podíváme z pohledu obce, budu rozhodně mluvit jako zástupce obce, který by chtěl, aby jeho obec byla soběstačná ve výrobě elektrické energie v OZE.

Zaprvé do takovéhoto rozhodování nám vstupují další proměnné z pohledu legislativy života obce. Konkrétní ukazatele saturování, nedostatku elektrické energie například fotovoltaikou na střechách objektů. Vyskytujeme se v městské památkové rezervaci, tudíž ani jedna střecha v souvislosti s městskou památkovou rezervací nemůže být nositelem fotovoltaiky. Vyskytujeme se v městské památkové zóně, tudíž další střechy i v dalším území nemohou být nositeli fotovoltaiky. Když chceme instalovat fotovoltaické panely na další objekty v obci, musíme se především podívat na vlastnictví těchto objektů. Tam, kde je obec vlastníkem, můžeme rozhodovat. A vstupují nám do toho další faktory. Kupříkladu různé regulativy, takže na velkém sídlišti velká základní škola. Z pohledu laika ideální. Proč by na této ploché střeše obec nemohla instalovat fotovoltaiku?

Mgr. Zdeňka Hamousová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nelze, protože ostatní panelové domy jsou vyšší o 2 – 3 patra a jsou tady další regulace, kdy není možné tuto instalaci povolit. Máme tady brownfieldy. Z pohledu obce musím okomentovat, že většině brownfieldy nepatří k obcím. A když je to brownfield, tak je to neblahé dědictví bývalé průmyslové továrny určité zátěže. Upřímně řečeno, pokud máme průzkumy, tak brownfield není v takovém stavebním a technickém stavu, aby se na jeho střeše mohla instalovat fotovoltaika. Toto jsou z mého pohledu praktická omezení. Teoreticky si můžeme spočítat střešní plochu a můžeme říci, výborně, tento výpadek, nebo tento zdroj je vhodný a pokryje nám takové a takové procento výroby OZE z fotovoltaiky. Pak do toho vstupují tato praktická omezení a ten praktický život. A dostaneme se k číslu, že OZE z fotovoltaiky, ano, je to čistý doplňkový zdroj. Ale s konkrétní znalostí starosty života v obci musím říci, že pro mne tyto vyjmenované body jsou velmi limitující a ten zdroj nám značně omezují.

Musela jsem zareagovat, protože tady byla řečena soběstačnost z pohledu obce. A to nevyjmenovávám všechna omezení. Nebudeme se bavit o umístění střechy, potřebujete tam jižní sluníčko atd., takže nám to zase vylučuje určité procento střešní plochy. Tak jsem jenom chtěla ukázat, že jsou tady i praktické důvody, které reálně zatím vláda navrhuje, proč to procento je právě takové. Děkuji za pozornost.

