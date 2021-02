Senátorka Horská: Na tomto zákoně je vidět právě to, co je nešvarem naší politiky

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

dovolte mi zareagovat trochu z jiného ranku. Možná vám také dorazil materiál iniciativy Zdravé fórum. Tam nás varují před tím, abychom tento zákon neschvalovali. Já to tedy tak vyhroceně nevidím, ale na tomto zákoně je vidět právě to, co je nešvarem naší politiky. Že nám zákony vznikají na poslední chvíli, bez vnějších oponentur, a tlačí se různě na sílu. Máme vládu, která schvaluje opatření, kterým lidé nedůvěřují. O různých absurditách jste se tady, kolegyně, kolegové, už zmiňovali. Ale ve hře je také důvěra našich obyvatel. Češi jsou známí tím, že umí držet pohromadě. A na jaře, si myslím, že to ukázali celému světu. Ale těmi hrami, které vláda tu a tam schválí, o tuto důvěru přicházíme. A my tu politickou káru tady budeme muset táhnout dál, vážený pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího. Situace je ale velmi zlá. Chtěla bych hodně nahlas říci "oddalme tento zákon a pojďme ho dobře prodiskutovat, připravit, schválit později a kvalitněji", ale to asi nejde, viďte? Tak alespoň kromě toho, co tady zaznělo, chci upozornit na zdánlivý detail.

V ustanovení § 2, cituji: "Příkaz používat ochranné mycí, čisticí nebo dezinfekční prostředky," a teď ono důležité, "další protiepidemická opatření". Na tuto pasáž pohlížím já, ale také mnohé neziskové organizace napříč různých oblastí a napříč republikou, tak moc je ten zákon sledován, myslím si, že s tím máte, kolegyně a kolegové, stejné zkušenosti, pohlížíme na to s velkou nedůvěrou. Za co že se to dá schovat nebo co se za to dá schovat? Máme zákon, který má mít obrovskou sílu, ale jsou tam prostě takové nejednoznačné naformulované pasáže, pod které se mohou schovat i zásadní nařízení typu povinného testování nebo očkování. A já pro bedlivého posluchače zde v sále či venku bych chtěla panu ministrovi napovědět, že formulace "a další protiepidemická opatření" bez jakýchkoli dalších omezení či upřesnění fakticky činí ostatní ustanovení zbytečnými, neboť pod něj lze subsumovat téměř vše. Ministerstvo zdravotnictví ČR či krajské hygienické stanice mohou vydat de facto jakýkoli příkaz dle tohoto ustanovení, aniž by při tom musely a mohly prokázat, že jsou naplněny podmínky pro jeho vydání. Zejména s ohledem na absenci definice pojmu "epidemie".

Tolik složitější citace. A já poprosím a chci apelovat na to, abychom skutečně přijímali zákony, které budou šetrné k právům a svobodě občanů.

Chci také varovat před tím, aby zákony nebyly zneužívány pro onu zmíněnou obecnost. A proto bych tady velmi ráda položila panu ministrovi otázku, co by to mohla být ta "další protiepidemická opatření"?

Pak chci určitě říci to, že jsem pro to, aby zákon u nás zde v Senátu Parlamentu ČR doznal změn. Asi jen těch drobných, abychom ten průšvih, který by mohl nastat na konci tohoto týdne, abychom ho zachránili. Ale kolegyně, kolegové, taháme tady hodně žhavé brambory z ohně a víme za koho a víme proč.

Děkuji vám za pozornost.

