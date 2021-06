Senátorka Jelínková: 5 korun? Musíme myslet na účetní

reklama

Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane předsedo, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Chci být také stručná, ale asi tak, jak pan kolega předřečník, nebudu. Chtěla bych ještě se zastavit lehce u pozměňovacích návrhů a dovysvětlit je a včetně toho, že mohu říct hned na začátek, co to tady zaznělo, že souhlasím i s pozměňovacím návrhem hospodářského výboru, který se překrývá s tím naším, který se týká daňových slev, akorát tam upravuje tu účinnost, takže s tím souhlasím. Dále jsem chtěla říci, protože pro mnohé, zrovna u této části daňových zákonů, možná nebylo zcela pochopitelné, proč jsme tam zvyšovali částku o pět korun v pozměňovacím návrhu. Vysvětlím vám tu genezi. Slevy na děti se zvyšovaly o 15 % s tímto úmyslem, nicméně se nedomyslelo to, že ta výsledná částka, na kterou se šlo tímto pohledem procentuálního navýšení daňových slev na děti, nebyla dělitelná dvanácti, a jelikož chceme, aby do budoucna od příštího roku byly i vyhodnocovány každý měsíc, tak by to ulehčilo samozřejmě práci všem účetním. Takže to je tento pozměňovací návrh týkající se té daňové části tohoto návrhu zákona. Pak, co se týká pozměňovacího návrhu, který vložil Poslanecké sněmovně poslanec Juchelka, a tak, jak už tady zaznělo několikrát, že jde úplně proti duchu toho, který přinášel, a možná i oprávněného očekávání rodičů, aby mohli obdržet jednorázovou výplatu při nevyčerpání rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte, tam rozšiřujeme tento okruh osob, neboť ten pozměňovací návrh byl postaven tak, že by téměř minimum rodičů, úplně promile rodičů se na tady tuto jednorázovou výplatu dostalo. Je to tedy rozšířeno tím naším pozměňovacím návrhem tak, aby v tom byly zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné, i dohodáři platící pojistné, u kterých lze alespoň u jednoho z rodičů stanovit denní vyměřovací základ. Tolik velmi ve stručnosti. Jinak tam ještě měníme dalším pozměňovacím návrhem místní příslušnost úřadu práce, protože tam také není zcela šťastně, vlastně nebyla řešena. Jsem ráda, že ve výborech, ve všech třech, tady tento návrh zákona prošel, protože i dle mého názoru právě rodiny s dětmi jsou tou cílovou skupinou, na kterou nejvíce dopadla pandemie, a myslím si, že si toto naši podporu zaslouží.

Takže vám předem děkuji za podporu i těchto pozměňovacích návrhů, na kterých byla široká shoda i přes ústavně-právní výbor, i ten hospodářský, takže vám předem děkuji za tuto podporu a za pomoc rodičům.

