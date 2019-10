Senátorka Seitlová: Přijímali bychom usnesení, které neodpovídá realitě

Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, my jsme opravdu v složité situaci. Protože dva výbory přijaly nějaké usnesení a to usnesení bylo předáno do garančního výboru, který to celé projednal, řádně to projednal, a předložil nám usnesení, které bylo předmětem toho, o čem se jednalo a na co jsme byli i v tuto chvíli připraveni se k tomu nějak postavit.

Tak, jak je tady návrh usnesení z výboru, tak on se netýká opravdu jenom Šumavy, ale týká se, jak se tady říká, národních parků. A to je trošku o něčem jiném, protože já tady nemám informace, jak to vypadá v jiných národních parcích. Já to nevím a tady jsme to neprobírali. A najednou máme přijmout usnesení o něčem, co tady nebylo řádně řešeno. Já tedy musím říct, že pokud se týká Moravy, tak my tam máme CHKO Jeseníky a máme tam také bezzásahová území. A ta bezzásahová území dneska, když se podíváte, tak je to úplně opačně. Kolem jsou sežrané lesy a v těch bezzásahových územích ne.

Takže tady bychom přijímali nějaké usnesení, které neodpovídá realitě. Naopak. My jsme k tomu měli velkou konferenci v Jeseníku a tam jednoznačně na mapách a všichni souhlasili s tím, že kůrovec z okolních částí leze do těch bezzásahových území. Tak já jenom jsem si řekla, že opravdu by to bylo nefér takovéto usnesení teď přijímat, protože nebylo s řádnými podklady předloženo. Nevíme, jak to vypadá v celé České republice. Já dávám jeden příklad, že tam to vypadá úplně jinak.

A pak ještě právě v tom Jeseníku jsme se bavili o tom, jestli když ten kůrovec teď přijde do těch bezzásahových území, jestli máme ta bezzásahová území chránit jako zahrádku, tak něco si tam vypěstujeme, něco tam budeme chránit, tenhle strom, tenhle strom, a bude to taková zahrádka. Na té zahrádce také vytrháme plevel a zrovna si myslíme, že tohle se nám líbí, tak to tam budeme chránit. Anebo to má být bezzásahové území, které nám řekne to, co tady už bylo řečeno, co vlastně ta příroda chce. Vždyť my dneska budeme mít lesní zákon. A my vůbec nevíme, co ta příroda potřebuje pro to, aby byla zelená, aby ty lesy byly zelené. Vědci se dohadují, i odborníci, i lesáci se dohadují, co se má vysazovat? Co budou ty stromy, které vydrží, které budou schopny odolat? A místo té přírody musíme určit.

Mně připadá strašně zvláštní situace, jako kdybychom bojovali proti přírodě v tuto chvíli, když my se od ní musíme učit. A chceme se učit, abychom sami přežili. A ta situace, do které jsme se dostali, je naprosto absurdní. Tak já jen prosím, abychom zvážili podporu usnesení, která tady jsou teď předložena, týkají se všech národních parků a týkají se bezzásahových území. Která nebyla řádně projednána, naopak to projednání proběhlo v garančním výboru. A tam dospěli k závěru, který si myslím, že skutečně byl projednán ze všech stran a byl podkladem pro dnešní jednání. Děkuji za pozornost.

Jitka Seitlová KDU-ČSL



senátorka

